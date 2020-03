Nene dénonce Kenya Moore pour avoir été un hypocrite avec des conseils relationnels

Étoile de Les vraies femmes au foyer de Atlanta, NeNe Leakes dénonce Kenya Moore pour avoir été un hypocrite avec des conseils relationnels. Avant de prendre la fuite, Leakes s’est assurée de dire au Kenya qu’elle avait une mauvaise peau et de “f * ck off”.

Les fans ont été accueillies dans les foyers féminins à un million de dollars au cours des 12 dernières saisons depuis le début du spectacle en 2008. Atlanta était le troisième opus et le premier casting entièrement afro-américain. Les pêches de Géorgie ont traversé l’essoreur au cours des deux dernières saisons, allant du fait de devoir faire face à plusieurs divorces à leurs combats avec la plupart des femmes. Cependant, le drame ne semble jamais échouer en ce qui concerne deux des favoris des fans.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Comment la chanteuse Ramona de RHONY a attrapé la maladie de Lyme et comment elle est traitée

NeNe et le Kenya ont eu leur juste part de différences, mais lors de l’épisode de dimanche, les fans ont vu NeNe essayer d’étendre une branche d’olivier de paix uniquement pour qu’elle soit refusée par l’ancienne reine pagent. Le groupe de femmes était en vacances en Grèce lorsque la nouvelle a été annoncée que le Kenya et son mari, Mark Daly, divorceraient. La séparation s’est produite quelques jours seulement avant le voyage de la fille et a failli faire manquer le Kenya. Dans cet esprit, NeNe, qui a connu un divorce, a véritablement demandé si elle allait bien, ce à quoi Moore a remercié tout le monde pour leur inquiétude, sauf Leakes. Après la diffusion de l’émission, Leakes n’a pas perdu de temps à poursuivre Moore via sa plateforme de médias sociaux, comme le rapporte le compte Instagram @RealHousewivesFranchise, qui peut être vu ci-dessous:

La mère de deux enfants est allée sur Twitter pour appeler son ennemi, disant qu’elle vivait sa vie à deux niveaux. Faisant référence au Kenya en tant que “Ken”, Leakes n’a pas tardé à souligner que Moore n’avait jamais été sensible aux situations des autres épouses, comme dire à Porsha Williams qu’elle agit comme la “barbe” de Kordell (insinuant qu’elle cachait sa sexualité) pendant leur divorce. Elle a également appelé Phaedra et Apollo et plus récemment Tanya et Paul, qu’elle a accusé d’avoir une liaison. Les fuites ont ensuite critiqué la mère d’un enfant pour avoir toujours remué le pot, surtout en ce qui concerne les relations avec les autres. Les fuites se sont tellement réchauffées dans sa diatribe qu’elle a qualifié Moore de «monstre» mettant fin à son attaque en disant que ses amis devaient être honnêtes avec elle.

Les deux femmes alpha ont toujours eu du mal à coexister dans le même cercle d’amis. La tentative de Cynthia Bailey de rétablir leur communion a échoué et a brûlé alors que Moore a tout simplement ignoré les fuites. Les fans ont noté que même si Leakes peut entraîner un drame, elle essayait activement d’être gentille avec Moore qui traversait une période très difficile; bien que cela n’excuse toujours pas le comportement de Moore.

Suivant: RHONJ: Pourquoi Jennifer Aydin pense que Melissa Gorga ne devrait pas avoir plus d’enfants

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20 h HNE sur Bravo.

Source: @RealHousewivesFranchise

Description du film Falcon & Winter Soldier révèle que Bucky et Sam ne sont pas amis