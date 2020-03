Netflix a un nouveau contenu garanti pour toute l’année

Bien que de nombreuses productions aient été arrêtées par le Coronavirus, il semble que Netflix ait fait ses devoirs et continuera d’ajouter du contenu tout au long de l’année.

Le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, assure aux abonnés que les fermetures de production actuelles n’affecteront pas le nouveau contenu toute l’année. La pandémie de Coronavirus Cela a conduit des gens du monde entier à s’enfermer dans leurs maisons et à mettre en quarantaine, soit à cause des restrictions gouvernementales, soit à cause de leur propre désir d’aider à “aplanir la courbe”. En conséquence, les services de streaming ont vu leur nombre augmenter à mesure que les gens recherchent de nouvelles façons de se divertir.

Netflix Il a toujours été le service de streaming numéro un, et beaucoup de gens lui font confiance plus que jamais. Cependant, certains s’inquiètent de la capacité de Netflix à maintenir sa production car la plupart du tournage est arrêté. Par exemple, ils ont suspendu plusieurs programmes comme Stranger Things, Grace et Frankie et The Witcher, et il est actuellement difficile de savoir quand ils pourront reprendre le travail. Quand il s’agit de Des choses plus étrangesLa production devait à l’origine fermer pendant seulement deux semaines, mais Netflix n’a pas encore donné le feu vert pour recommencer.

Cependant, il semble que ces arrêts n’affecteront pas la quantité de nouveau contenu.

Le CCO de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que, puisque Netflix planifie ses productions bien à l’avance, il n’y aura pas de retard immédiat.

«Ce qui se passe maintenant, c’est que nous travaillons bien à l’avance avec la livraison de tous les épisodes de nos programmes en même temps. Par conséquent, il n’y aura aucune interruption dans les mois à venir, peut-être plus tard si nous ne sommes toujours pas en mesure de rouler. Mais pour l’instant, il n’y a rien à craindre. “

La preuve en est la deuxième saison de The Umbrella Academy, qui sortira en 2020 car ils ont déjà terminé le tournage et sont maintenant en montage et post-production sans interruption.

L’objectif de Sarandos est de faire bouger les choses autant que possible afin que, le moment venu, tout le monde soit prêt à passer à l’action. Comme il l’a dit lui-même: “Les gens se préparent pendant un certain temps pour pouvoir retourner au travail.”

Partager

Publication précédente

Suicide Squad Director (2016) explique la scène de Joker la plus étrange

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.