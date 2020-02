Netflix accueille Julian Sands, Jim Sarbh et Manish Chauhan – HITC

Yeh Ballet arrive sur Netflix le 21 février mais qui fait partie de la distribution?

Alors que Netflix continue d’augmenter son audience mondiale, nous voyons de plus en plus de films et d’émissions de télévision dirigés par des internationaux se diriger vers le service de streaming.

Ces dernières semaines, nous avons été ravis par la série norvégienne Ragnarok et le docudrame turc Rise of Empires: Ottoman.

Maintenant, c’est au tour de la réalisatrice indienne Sooni Taraporevala de surprendre le public avec son nouveau film Yeh Ballet qui sortira le 21 février 2020.

De quoi parle le ballet Yeh?

Yeh Ballet raconte l’histoire de deux garçons, Asif et Nishu, qui sont issus de familles à très faible revenu.

Ensemble, ils découvrent l’art du ballet et espèrent à travers lui échapper à leur éducation malheureuse et passer à une vie meilleure.

Cependant, malgré les enseignements de Saul Aaron, leur voyage est loin d’être facile.

Qui fait partie du casting du Yeh Ballet?

Dans le casting du Yeh Ballet de Netflix, il y a une foule d’acteurs indiens que de nombreux téléspectateurs de Netflix ne connaissent pas, ainsi qu’un se démarquant de la foule.

Projecteur d’acteur

Sur le devant de la scène du film Yeh Ballet:

Manish Chauhan et Achintya Bose – Selon IMDb, les deux vedettes du Yeh Ballet, Manish Chauhan et Achintya Bose, font toutes deux leurs débuts d’acteur dans le film, ce rôle étant le premier dans lequel l’un ou l’autre est apparu.

Julian Sands – Le plus grand acteur du film est facilement Julian Sands. Le Britannique de 62 ans incarne Saul Aaron, un professeur de ballet mécontent, qui joue un rôle clé dans le voyage des deux personnages principaux.

Julian Sands est apparu dans plus de 140 rôles dans sa carrière avec ses plus grandes apparitions d’acteur dans le film d’horreur Warlock et sa suite, Stargate SG-1, Smallville, The Girl with the Dragon Tattoo et la série télévisée 24.

Jim Sarbh – Jim Sarbh est l’un des principaux acteurs indiens du film et joue le rôle d’un enseignant qui présente ses élèves au professeur de ballet Saul Aaron.

Au cours de sa carrière de six ans à ce jour, l’acteur né à Mumbai est apparu presque exclusivement dans des productions indiennes telles que Neerja, Padmaavat et Sanju mais en 2019, l’acteur de 32 ans est apparu dans le court métrage Parfois, je pense à mourir ce qui a fait grand bruit au Sundance Film Festival, donc il est certainement à surveiller.

Yeh Ballet arrive sur Netflix le 21 février 2020.

Dans d’autres nouvelles, la fin de My Cousin Rachel a expliqué: l’adaptation cinématographique de 2017 respecte le roman de Daphne du Maurier