Netflix acquiert officiellement le prix Sundance de Radha Blank en remportant la version âgée de 40 ans – Blackfilm

Deadline rapporte que Netflix a officiellement acquis les droits mondiaux de Radha Blank‘S Sundance premiere La version vieille de 40 ans qui a remporté le prix du réalisateur aux États-Unis. Dramatique le week-end dernier.

Une sortie en salles est prévue pour plus tard cette année. La date limite a d’abord indiqué que l’accord se situait entre les sept chiffres moyens et élevés.

«Il a fallu des années pour essayer de faire ce film. C’est ma lettre d’amour à NY et à ses artistes en difficulté ainsi qu’aux institutions artistiques de NY qui m’ont élevé – Hip Hop et Théâtre. J’ai fait ce film dans l’esprit des grands auteurs new-yorkais qui m’ont précédé mais sous un angle peu vu. Je suis très fier des artisans, dont beaucoup de New York, qui m’ont aidé à créer ce film avec des mains si aimantes et compétentes. En tant que nouveau membre de la famille Netflix, je suis enthousiasmé par le public mondial que ce film atteindra. J’espère que cela suscitera la prochaine génération de cinéastes intrépides dans N’IMPORTE QUELLE partie du monde. Je suis ravi que cela soit venu avec Netflix, “ a déclaré Blank qui a écrit et fait ses débuts de réalisateur avec The 40-Year-Old-Version.

Pic suit Radha comme un dramaturge new-yorkais en difficulté qui réveille un alter-ego rappeur nommé RadhaMUSprime alors qu’elle approche les 40 ans. Étoiles vierges avec Peter Y. Kim, Oswin Benjamin, Reed Birney, Imani Lewis et TJ Atoms. Les producteurs sont Lena Waithe, Jordan Fudge, Radha Blank, Inuka Bacote-Capiga, Jennifer Semler et Rishi Rajani.

Endeavour Content a négocié l’accord.