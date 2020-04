Netflix acquiert un nouveau film de Millie Bobby Brown et Henry Cavill

Enola Holmes est le film sur la jeune sœur de Sherlock Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, qui frappera Netflix directement.

L’histoire de Sherlock Holmes Il a été raconté d’innombrables fois tout au long de l’histoire du cinéma et de la télévision, mais l’histoire de sa jeune sœur est mal comprise. Cela va commencer à changer avec la sortie de Enola Holmes, le film basé sur la série de livres qui suit la sœur adolescente de Sherlock et Mycroft Holmes, qui est un détective incroyablement capable à part entière. Les stars de cinéma Millie Bobby Brown (Stranger Things) et vous accompagnera Henry Cavill (Batman contre Superman), Sam claflin (The Hunger Games) et Helena Bonham Carter (Harry Potter et les reliques de la mort). Netflix Je viens de l’acheter pour un lancement mondial.

Le légendaire a produit Enola Holmes l’année dernière, mais Netflix vient d’annoncer qu’il avait acheté les droits de distribution du film. Ce sera le service de streaming qui lancera le film fini sur tous les principaux marchés, à l’exception de la Chine. Bien qu’il n’y ait pour l’instant aucune date de sortie sur la plateforme.

Synopsis officiel d’Enola Holmes.

Basé sur la série de livres bien-aimée de Nancy Springer, Enola Holmes raconte l’histoire de la sœur adolescente rebelle de Sherlock et Mycroft Holmes. C’est une superdétective douée à part entière qui bat souvent ses brillants frères. Lorsque sa mère disparaît mystérieusement, Enola demande l’aide de ses frères et sœurs plus âgés, mais se rend vite compte qu’ils sont moins intéressés à résoudre l’affaire que de l’emmener à l’école, Enola fait la seule chose qu’une jeune femme intelligente, ingénieuse et courageuse puisse faire. 1880 peut faire … Elle est au milieu d’une conspiration qui pourrait changer le cours de l’histoire politique. Cette histoire donne une touche féminine nouvelle et dynamique à la meilleure famille de détectives au monde.

Netflix Obtenez un film étoilé que vos abonnés apprécieront à coup sûr. J’espère qu’ils sortiront bientôt une bande-annonce et nous diront la date de sortie.