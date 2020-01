Netflix annonce XTREMO, un thriller espagnol plein d’action

XTREMO selon son réalisateur sera un film d’action non-stop avec un casting spectaculaire

Netflix annonce XTREMO, un nouveau film avec l’acteur d’arts martiaux Teo García, Oscar Jaenada (Luis Miguel: The Series, Gold, Loving Pablo, Pirates of the Caribbean 4: In Mysterious Tides), Óscar Casas (Always Witch, Instinct) , Andrea Duro (Velvet Collection, The Cathedral of the Sea), Sergio Peris-Mencheta (Rambo: Last Blood, The Cathedral of the Sea, Isabel) et Alberto Jo Lee, entre autres, et dirigés par Daniel Benmayor, qui a la collaboration spéciale des acteurs gagnants d’un et de trois Goya Awards respectivement Luis Zahera et Juan Diego. La production de ce thriller d’action écrit par Iván Ledesma, et basé sur une histoire de Teo García et Genaro Rodríguez, s’est terminée en décembre dernier après sept semaines de tournage intense dans différents endroits de Barcelone.

Selon le réalisateur Daniel Benmayor: «XTREMO transporte à Barcelone un genre peu exploité dans les films hispanophones. Un film d’action non-stop, avec une distribution spectaculaire qui rassemble des acteurs de renommée internationale avec de nouveaux talents, et une équipe technique de haut niveau qui apporte un nouveau style à notre cinéma. Tout comme un sceau d’horreur espagnol a été créé, avec «Xtremo», nous avons la possibilité de créer un sceau d’action espagnol. »

XTREMO est la première production de Showrunner Films, un producteur fondé par Vicente Canales et Julieta Videla. Vicente Canales déclare: «XTREMO est né comme un engagement envers les films d’action fabriqués en Espagne. Un film conçu pour le marché mondial mais avec le caractère et l’originalité du cinéma espagnol ».

XTREMO a Toni Carrizosa comme producteur exécutif et Ester Velasco comme directeur de production. L’édition est en charge du rédacteur en chef des superproductions d’action Peter Amundson (Saga Underworld, Pacific Rim, Hellboy, Godzilla, Blade II) et le directeur de la photographie est Juanmi Azpiroz (White Lines, Point Blank, Bruc: The Challenge). La conception sonore est d’Oriol Tarragó (Jurassic World, Misfortune, A monster come to see me) et la musique du lauréat de deux Goya Awards et d’un Emmy, Lucas Vidal (Elite, Palmiers dans la neige, pendant que vous dormez).

