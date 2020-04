Netflix annule la série Turn Up Charlie d’Idris Elba après une saison – Blackfilm

Selon Deadline, Netflix a annulé la série humoristique d’Idris Elba Turn Up Charlie après une saison. La série met en vedette Elba (Star Trek Beyond, Luther) en tant que Charlie, DJ en difficulté et célibataire éternel. Finalement, Charlie a une dernière chance de réussir quand il devient à contrecœur une nounou masculine pour l’enfant à problème de son célèbre meilleur ami, Gabby.

“Turn Up Charlie ne reviendra pas pour une deuxième saison”, Netflix a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes particulièrement reconnaissants à la star et producteur exécutif Idris Elba, qui a transformé sa passion pour le DJ en une série humoristique et réconfortante. Nous remercions également les producteurs exécutifs Gary Reich et Tristram Shapeero et les co-producteurs exécutifs Martin Joyce et Ana Garanito, ainsi que les acteurs et l’équipe dévoués, d’avoir donné vie à cette histoire sur Netflix. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Idris sur de futurs projets. »

TURN IT UP, CHARLIE

Turn Up Charlie met également en vedette Frankie Hervey comme Gabby, Piper Perabo comme Sara et J.J. Feild comme David. En outre, Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esein, Jade Anouka, Cameron King, et Dustin Demri-Burns apparu comme des invités récurrents.

La série est co-créée par Elba et Gary Reich qui servent tous deux de producteurs exécutifs avec Tristram Shapeero, Martin Joyce et Ana Garanito. Reich’s Brown Eyed Boy Productions et Elba’s Green Door Pictures coproduits. Shapeero et Matt Lipsey dirigent la comédie.