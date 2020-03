Netflix annule «Mesas» après sa première saison

Deadline rapporte que Netflix a annulé sa série «Tables» après la diffusion de sa première saison. Will Travel, qui a joué le personnage de Will Mathers dans la série, a été le premier à annoncer cette annulation sur Instagram:

“Aujourd’hui est un jour très triste”, écrit-il. “Je viens de recevoir des nouvelles de Netflix qu’il n’y aura pas de deuxième saison de #messiah. Je voulais dire à tous les fans merci pour votre soutien et votre amour. Je souhaite que les choses soient différentes.”

Plusieurs raisons pourraient être avancées pour l’annulation de cette série. Par exemple, la difficulté de filmer une deuxième saison au milieu d’une épidémie mondiale de coronavirus, ainsi que la réaction extrêmement négative générée dans divers secteurs qui ont même tenté de boycotter la série.

Provocante et opportune, «Mesas» explore les frontières entre religion, foi et politique. Il raconte la réaction du monde moderne à un homme qui apparaît pour la première fois au Moyen-Orient créant une vague d’adeptes autour de lui qui prétendent qu’il est le Messie.

Est-il envoyé de Dieu ou est-ce une fraude dangereuse qui vise à démanteler l’ordre géopolitique du monde? L’histoire se déroule de plusieurs points de vue, y compris un jeune agent de la CIA, un officier israélien du Shin Bet, un prédicateur latino et sa fille texane, une réfugiée palestinienne et les médias, entre autres.

Avec Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi et John Ortiz, Michael Petroni (“ Le voleur de livres ”) est le créateur de cette série dont la première saison a eu un total de dix épisodes, six réalisés par James McTeigue et quatre réalisés par Kate Woods.