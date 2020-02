Netflix annule un drame controversé pour adolescents insatiable après la saison 2

Après deux saisons, Netflix a annulé Insatiable. La deuxième saison du drame pour adolescents – basée sur un article de Jeff Chu du New York Times de 2014 – a été diffusée pour la première fois sur le service de streaming le 11 octobre 2019. Bien que la saison 2 n’ait pas encore généré de score sur le site de revue Rotten Tomatoes, la première saison de l’émission a obtenu une cote d’approbation épouvantable de 13%, ce qui fait que sa fin éventuelle est rapidement inévitable.

Insatiable a joué Debby Ryan dans le rôle de Patty Bladell, une adolescente victime d’intimidation à cause de son poids jusqu’à ce qu’elle fasse un régime liquide et devienne maigre. Elle décide de se venger de ses intimidateurs tout en devenant une reine de concours de beauté. La série mettait également en vedette Dallas Roberts dans le rôle de Bob Armstrong, entraîneur de concours de beauté, et d’Alyssa Milano dans son premier rôle majeur à la télévision depuis qu’elle avait quitté ABC’s Mistresses après la saison 2 en 2014.

Vendredi, TV Line a confirmé l’annulation d’Insatiable. L’émission créée par Lauren Gussis a initialement débuté une première saison de 12 épisodes sur le service de streaming le 10 août 2018, et a été renouvelée pour une deuxième saison le mois suivant. Cependant, la commande de la saison 2 a été réduite de quelques épisodes, à dix. De plus, la poussée marketing qui existait pour la saison 1 n’a pas été appliquée pour la saison 2, suggérant que Netflix savait déjà ce qu’ils pensaient de l’avenir de l’émission.

L’annulation ne devrait pas non plus être une surprise car Milano, pour sa part, discutait déjà de la fin d’Insatiable sur les réseaux sociaux. Plus tôt ce mois-ci, Milano a répondu à une question sur Twitter à propos de la troisième saison de l’émission en déclarant qu’elle ne serait pas de retour, à sa grande déception. Depuis que la nouvelle de l’annulation a éclaté, Milano s’est de nouveau adressée à Twitter pour exprimer sa tristesse. Voir la réaction de Milano à l’annulation de l’émission ci-dessous:

C’est malheureusement vrai. Nous avons eu le plus de plaisir à créer ce spectacle. Je tiens à remercier les fans qui nous ont donné un coup de feu et qui reviennent sans cesse. Les saisons 1 et 2 sont toujours en streaming. P.S. Avez-vous des idées sur qui était le bébé papa de Coralee? Je suppose que nous ne saurons jamais. 😭 #Insatiable https://t.co/iM9qzTgxDl

– Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 14 février 2020

La controverse autour de la première saison d’Insatiable n’a étonnamment pas suffi à la condamner dès le départ. Beaucoup de gens pensaient que le concept de l’émission était offensant et plein de honte. Certaines personnes ont même signé une pétition pour empêcher la diffusion de la série, bien que cela se soit avéré infructueux, Gussis défendant la série comme étant au moins légèrement autobiographique. Néanmoins, l’émission a eu du mal à se remettre de la presse négative qui a accompagné ses débuts. Les fans seront sûrement déçus, car il y avait de nombreuses questions sans réponse à la fin de la saison 2, des questions qu’une troisième saison de l’émission aurait certainement résolues. Mais à la fin de la journée, l’appétit de Netflix pour les programmes non prestigieux comme Insatiable se révèle être très peu.

