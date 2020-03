Netflix cesse la production à la télévision et dans les films en raison du coronavirus

Entertainment Weekly rapporte que Netflix a interrompu la production de toutes ses émissions de télévision et films aux États-Unis et au Canada en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Le hiatus durera au moins deux semaines et se produit «en raison des restrictions gouvernementales et des précautions de santé / sécurité».

Cela vient après que Warner Bros. ait interrompu la production de plus de 70 émissions de télévision, qui terminent les épisodes pour la fin de la saison télévisée ou tournent des pilotes pour l’automne. En raison du décalage entre la production et la diffusion de l’épisode, il pourrait commencer à affecter les horaires du réseau dans environ six semaines. Des spectacles et des événements sportifs non scénarisés ont déjà eu lieu, tout comme des productions cinématographiques. En plus de cela, d’autres films prévus pour les dates de sortie du printemps ont été repoussés.