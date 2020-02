Netflix cherche un accord pour la sixième saison de Lucifer

Le diable pourrait ne pas être fait avec Netflix après tout, car le service cherche à étendre Lucifer au-delà de sa saison finale déjà annoncée. TV Line rapporte que Netflix n’est pas encore parvenu à un accord avec Warner Bros., mais les deux parties sont en pourparlers sur une sixième saison potentielle. Aucune des deux sociétés n’a choisi de commenter les nouvelles.

Lucifer a déménagé sur Netflix en 2018 après sa troisième saison, Netflix renouvelant l’émission après la décision de FOX de l’annuler. La série a été un grand succès pour le streamer et sa cinquième saison, qui devait être la dernière, a été annoncée en juin 2019. Cependant, Netflix a clairement voulu plus d’épisodes depuis un certain temps; il a augmenté le nombre d’épisodes de 10 à 16 par mois après le renouvellement de la cinquième saison.

La cinquième saison mettra en vedette le retour d’Inbar Lavi dans le rôle d’Eve et sortira plus tard cette année en deux lots de huit épisodes.