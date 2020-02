Netflix commande le premier original nigérian au réalisateur Akin Omotoso – Blackfilm

Rangée arrière (de LR): Banky W, Ted Sarandos (directeur du contenu Netflix), Kate Henshaw, Richard Mofe-Damijo, Felipe Tewes (directeur de Netflix italien et africain Originals), Omoni Oboli, Ben Amadasun (directeur des licences Netflix Afrique) et Akin Omotoso Front Row (LR) Mo Abudu, Adesua Etomi, Dorothy Ghettuba (responsable Netflix African Originals), Kunle Afolayan, Kemi Adetiba et Ramsey Noah.

Netflix a commandé sa première série nigériane originale en six parties sans titre qui sera dirigée par Akin Omotoso aux côtés de Daniel Oriahi et CJ Obasi.

Avec Kate Henshaw, Ade Laoye dans les rôles principaux, aux côtés de Richard Mofe Damijo, Joke Silva, Fabian Adeoye Lojede, Kehinde Bankole, Ayoola Ayolola, Toyin Oshinaike, Goodness Emmanuel, Ireti Doyle, Fabian Adeoye Lojede, Bimbo Akintola, Tope Tedela et Ijeoma Grace Agu. la série se déroule dans le Nigeria contemporain et est tournée à Lagos. Il raconte l’histoire de Kemi, une déesse réincarnée en humaine pour venger la mort de sa sœur. Mais d’abord, elle doit apprendre à utiliser et exploiter ses super-pouvoirs pour vaincre ses ennemis et sauver sa famille de la destruction.

Il est produit par Rififi Pictures, producteurs de Tell Me Sweet Something and Material.

Le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré: «Des films comme King of Boys, Merry Men et The Bling Lagosian ont montré à quel point nos membres aiment les films nigérians. Donc, nous sommes incroyablement excités d’investir dans des histoires Made in Nigeria – en les présentant au public du monde entier. “

Dorothy Ghettuba, gestionnaire des originaux internationaux, qui supervise sa poussée originale africaine, a ajouté: «Notre continent a une richesse de diversité, de multiplicité et de beauté dans des histoires qui n’ont pas encore été racontées et nous voulons être au premier plan des créateurs au Nigéria, surtout quand il s’agit d’histoires qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion de raconter . “

