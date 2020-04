Netflix conclut un accord pour adapter le BOOM! Studios

Partager

BOOM! Studios signe avec Netflix pour produire des projets en direct et animés basés sur la liste de titres de l’éditeur.

Parmi les plus grands succès de BOOM! Les studios sont les franchises de bandes dessinées les plus vendues et récompensées par le prix Eisner telles que Lumberjanes, Something is Killing the Children, Once & Future et Mouse Guard. Quelque chose qui arrivera à Netflix grâce au grand accord qu’ils ont signé.

Cet accord permettra au service de streaming Netflix d’accéder à la plus grande bibliothèque de bandes dessinées en dehors de Marvel et DC.

Le BOOM! Les studios sont intrinsèquement spéciaux, ils sont colorés, divers et variés. Leurs histoires ont le pouvoir de déclencher quelque chose en chacun de nous », a déclaré Brian Wright, vice-président de la série Netflix originale. “Nous avons hâte d’amener ces histoires de la page à l’écran pour les fans de tous les coins du monde.”

“Nous produisons plus de 20 nouvelles séries originales par an et sommes ravis de nous associer à un streamer aussi prolifique que nous”, a ajouté le PDG et fondateur de la société, Ross Richie. «Le modèle de partenariat unique de BOOM! Studios Bénéficie aux créateurs en les positionnant pour être jumelés à des réalisateurs, scénaristes et producteurs haut de gamme. Nous sommes ravis de poursuivre notre record de traduction de notre bibliothèque primée la plus vendue avec les meilleurs talents de la télévision du secteur, mais maintenant avec le leader incontesté de la nouvelle ère de la radiodiffusion. »

Pour l’instant, aucun titre spécifique n’est à développer.

L’une des bandes dessinées qui devraient être adaptées à une série animée est sans aucun doute Mouse Guard, une histoire qui se déroule dans un monde médiéval de souris. Là où le «mouse guard» a été fondé, qui se bat pour que les habitants du lieu ne subissent pas l’attaque d’autres prédateurs.

Alors que Once & Future serait spectaculaire s’il avait son adaptation à une action réelle sur Netflix. Puisqu’il se déroule dans le monde d’aujourd’hui, mais ils invoquent un chevalier de l’époque du roi Arthur qu’ils doivent arrêter.

Partager

Publication précédente

John Krasinski s’apprête à signer pour Marvel Studios

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.