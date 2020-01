Netflix confirme le film d’animation The Witcher: Nightmare of The Wolf en préparation

The Witcher obtient une sorte de film, ou plutôt un film d’animation. Le compte officiel NX sur Netflix a confirmé les rumeurs cette semaine selon lesquelles il y aurait un nouveau film d’animation basé sur la série télévisée à succès Netflix pour la franchise The Witcher. Vous pouvez consulter l’annonce ci-dessous.

Décrit comme un «film d’anime», qui est vraiment la façon dont Netflix a tendance à classer l’animation pour adultes, le projet est actuellement intitulé The Witcher: Nightmare of The Wolf. La présentatrice de la série Lauren Hissrich et l’écrivain Beau De Mayo travaillent actuellement sur le projet. Il sera animé par Studio Mir, le studio qui a travaillé sur The Legend of Korra, The Boondocks et le propre Voltron: The Legendary Defender de Netflix.

Le film n’a pas encore de date de sortie officielle et les détails de la voix off n’ont pas encore été annoncés. Le tournage de la saison 2 de la série en direct devrait commencer bientôt pour un lancement en 2021. Considérant que cela semble être un spin-off animé ou un lien avec la série, cela signifie que, espérons-le, Henry Cavill reviendra pour reprendre son rôle de Geralt de Rivia. Le titre implique qu’il fera une apparition dans la fonctionnalité prévue.

La première saison entière est disponible pour être diffusée maintenant sur Netflix. Vous pouvez consulter la critique de la saison 1 de 411 ICI. Vous pouvez consulter nos interviews exclusives avec les stars de la série Anya Chalotra et Freya Allan ICI, ainsi qu’une interview exclusive avec la costar Joey Batey ICI.

