Netflix développe une série de «One Piece» en action réelle

En plein développement d’une série live-action de «Cowboy Bebop», Netflix a annoncé l’arrivée d’une autre adaptation en action réelle, en l’occurrence le manga écrit et illustré par Eiichirō Oda, «One Piece». Comme le rapporte Deadline, le service de streaming a donné son feu vert à une série de 10 épisodes qui présenteront Tomorrow Studios et Shūeisha.

La série originale raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Monkey D. Luffy, qui, inspiré par son ami pirate Shanks, se lance dans un voyage pour réaliser son rêve, être le roi des pirates, pour lequel il doit trouver le trésor One Piece laissé par le ancien roi des pirates, Gol D. Roger.

Le manga est publié dans le magazine Shōnen Jump de l’éditeur japonais Shūeisha depuis 1997 et a publié un total de 94 volumes. D’autre part, l’anime est réalisé par Toei Animation et est diffusé sur Fuji TV depuis août 1999, avec plus de 900 épisodes à ce jour. «One Piece» C’est le manga le plus réussi de l’histoire du magazine Shōnen Jump, avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus.

La production de Netflix sera écrite par Steven Maeda («The X-Files»), qui agit également en tant que showrunner et producteur exécutif aux côtés de Matt Owens («Agents of SHIELD»). Pour sa part, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios («Snowpiercer») seront les producteurs exécutifs de la série avec l’auteur de l’original, Eiichirō Oda.

Le manga a généré une énorme franchise qui comprend plusieurs films d’animation (le dernier “ One Piece: Stampede ” en 2019), une série animée qui dure depuis plus de 20 saisons et est toujours en cours, de nombreux jeux vidéo et même des restaurants à thème et des attractions dans différents parcs à thème au Japon, à Taiwn et à Hong Kong.

Cette adaptation en direct sera la deuxième collaboration entre Netflix et Tomorrow Studios après «Cowboy Bebop», une production qui est actuellement en pause après un accident subi sur le tournage de sa star principale, John Cho («The Grudge») . Netflix développe également une véritable adaptation d’action d’Avatar: The Last Airbender et une suite cinématographique de Death Note.