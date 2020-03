Netflix devrait-il ajouter Hentai à son catalogue?

Comme nous le savons sur Netflix, il y a beaucoup d’anime. Mais … Devraient-ils monter de niveau et ajouter Hentai (films pornos animés japonais)?

Plateforme de streaming Netflix Il a des séries d’action en direct avec des scènes risquées comme Le pécheur, l’élite, l’amour et bien d’autres, mais il a aussi des anime pour tous les âges. Faut-il ajouter Hentai? Peut-être que je devrais aller avec une clé pour protéger les petits dans la maison afin qu’ils ne voient pas certains vidéos porno, mais il y aurait sûrement beaucoup de gens qui aiment ce genre qui seraient ravis de l’avoir à portée de main.

Aujourd’hui, il y a beaucoup porno en ligne et en Japon l’existence du Hentai et en plus dans le reste des pays, il est beaucoup plus populaire qu’on ne le pense. Nous ouvrons donc le débat sur l’opportunité de rejoindre Netflix comme un autre produit de divertissement dans son catalogue. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Pourquoi est-il si populaire dans les films porno d’animation japonais?

Hentai signifie “pervers / perversion” en japonais, et est considéré comme la version pornographique du manga et de l’anime. Tout a commencé parce que les lois du Japon sont strictes concernant le porno et la façon d’enseigner sexe gratuit. Ils ont donc censuré tout le matériel explicite qui montrait les organes génitaux. Cela a donc conduit les gens à créer une nouvelle façon de montrer le sexe et c’est grâce à l’animation et à l’utilisation de monstres ou d’êtres imaginaires. De là, une nouvelle catégorie a émergé dans les mangas et les anime.

La “H” au Japon, il est utilisé pour faire référence à tout contenu ou activité sexuelle (équivalent à «X» en Occident), donc “H manga” C’est un manga à contenu sexuel. Cependant “H” et Hentai ils ne sont pas synonymes et l’un ne peut pas être échangé contre un autre.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.