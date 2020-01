Netflix donnant à Gow Lab de Gwyneth Paltrow une émission de télévision est irresponsable

Netflix offre à Gwyneth Paltrow et à sa célèbre marque de mode de vie Goop une émission de télévision – appelée Le Goop Lab – mais cette décision semble extrêmement irresponsable. Au cours de la dernière décennie, l’actrice oscarisée Gwyneth Paltrow est devenue principalement définie par deux aspects de sa carrière: jouer à Pepper Potts dans l’univers cinématographique Marvel et sa société de bien-être Goop. Lancé à l’origine sous forme de newsletter hebdomadaire en 2008, Goop s’est transformé en un empire de plusieurs millions de dollars de conseils new-age, de produits de style de vie, de produits alimentaires et de marques de beauté, et même en un sommet annuel chargé de célébrités.

Bien qu’elle ait fait l’objet d’un ridicule depuis son lancement, Goop est sans doute devenue la marque de style de vie de célébrités la plus réussie de son genre au 21e siècle. C’est devenu un gros problème que Paltrow a annoncé qu’elle envisageait de laisser derrière elle la scène pour se concentrer exclusivement sur Goop. La prochaine partie de l’expansion de l’entreprise, qui comprend son propre magazine et podcast, est une série Netflix. Selon Netflix, The Goop Lab verra Paltrow et son équipe “diriger avec curiosité” alors qu’ils “regardent les psychédéliques, le travail énergétique et d’autres sujets de bien-être difficiles”.

La bande-annonce du Goop Lab révèle des segments sur les exorcismes et la cryothérapie, et l’affiche présente Paltrow à l’intérieur d’un arc vaginal distinct. Il n’a pas fallu longtemps aux critiques et aux médias sociaux pour critiquer Paltrow et Netflix pour The Goop Lab. Cela semblait être une autre victoire pour le charlatanisme et une pseudoscience facilement réfutée, qui n’a certainement pas besoin d’une publicité positive plus incontestée en 2020. Netflix savait que cette émission allait provoquer une controverse et semblait heureux d’y jouer, mais cette pêche à la traîne du public ne fonctionne pas ” t prendre leur décision de commander et de diffuser The Goop Lab moins irresponsable.

Goop a été fortement critiqué par les scientifiques et les médecins dès le premier jour. En plus de se moquer de ses recommandations intensément déconnectées des lecteurs, qui sont généralement très coûteuses et s’adressent clairement à un public d’élite, Goop célèbre fréquemment des idées et des “solutions” sans fondement scientifique qui pourraient finir par être plus nuisibles qu’utiles. Malheureusement, Goop a préconisé à la fois la vapeur vaginale et l’utilisation d’œufs de jade pour les exercices pelviens. Pour le premier, Paltrow a suggéré que la vapeur de votre vagin avec de la chaleur infrarouge et diverses herbes “nettoie votre utérus” et a suggéré qu’il avait “de vraies propriétés curatives”. Les fameux œufs de jade ont été vendus comme étant les outils secrets des anciennes concubines chinoises et sont «utilisés par les femmes pour augmenter l’énergie sexuelle, la santé et le plaisir». Aucun de ces détails n’est vrai et, selon le Dr Jen Gunter, cela pourrait sérieusement endommager vos organes génitaux. En septembre 2018, Goop a accepté de payer 145000 $ pour régler un procès alléguant que Goop avait publié des allégations concernant les œufs et un remède à base de plantes, les deux sans aucun fondement scientifique. Cela n’a pas empêché The Goop Lab d’utiliser l’imagerie vaginale comme argument marketing clé.

Goop a toujours été une plate-forme bienvenue pour les revendications dangereuses qui ne sont absolument pas contestées par le mandat éditorial ou réfutées doucement d’une manière qui montre de quel côté Goop est vraiment. Par exemple, un article de blog d’octobre 2015 a ressuscité l’affirmation souvent réfutée selon laquelle le port de soutiens-gorge à armatures était lié au cancer du sein (via HuffPost). En janvier 2018, Goop a accueilli le “médium médical” Anthony William, un homme qui prétend avoir des capacités paranormales et les utilise pour donner des conseils tels que la façon dont manger du céleri pourrait aider à tout guérir, de l’ammoniac au cancer de la vessie en passant par l’infertilité. En 2017, Goop a vendu des lavements au café pour 135 dollars pour aider à une “désintoxication profonde” sans mentionner que l’utilisation d’un tel “remède” avait déjà tué deux patients et entraîné des infections internes graves et une perforation rectale (via Ars Technica).

Cette liste de charlatans raye à peine la surface des problèmes de Goop. En effet, pousser des bêtises facilement réfutées qui pourraient sérieusement vous endommager ou vous tuer est essentiellement leur modèle commercial (en plus de vendre des articles comme «répulsif contre les vampires psychiques» et un vibrateur de 24 carats). Peu importe le nombre de poursuites judiciaires qu’ils ont eues à régler ou combien de fois ils ont été appelés pour avoir enfreint les normes de la publicité ou combien de scientifiques et de médecins ont déchiré leurs prétentions de mauvaise qualité: c’est la controverse qui leur permet de faire des affaires.

La pseudo-science a toujours eu une emprise terrifiante sur l’imagination du public, et il n’est pas difficile de voir pourquoi tant de gens trouveraient quelque chose comme Goop séduisant, surtout si vous êtes une femme. La médecine a des racines historiques dans le sexisme et le racisme, et à ce jour, la douleur et les maladies des femmes sont souvent mal diagnostiquées, rejetées (via le NY Times) ou carrément moquées par l’établissement médical. Cela est particulièrement vrai pour les femmes noires, qui sont plus susceptibles de se voir refuser des analgésiques et de mourir en couches (via la BBC). Ce que Goop offre, au moins sous sa forme la plus abstraite, est un espace ouvert et accueillant pour que les femmes se sentent libres de parler de sujets tabous, comme la santé mentale et sexuelle, sans jugement et avec la promesse qu’il existe des solutions. à part les médecins impersonnels et les salles d’attente stériles.

C’est absurde, bien sûr, mais Goop a exploité ce mensonge mieux que quiconque dans l’entreprise en ce moment, et plus les vrais médecins et scientifiques poussent contre eux, plus Goop peut renforcer leur charlatan en affirmant qu’ils sont les seuls à sortir là offrant des solutions alternatives et à l’écoute des gens. C’est une tactique insidieuse, mais qui les a rendus riches. Netflix veut clairement participer à cette controverse. Sinon, ils n’auraient jamais commandé une émission de bien-être et de style de vie qui, sans le nom de Goop, n’aurait pas beaucoup d’audience intégrée sur la plate-forme. Le Goop Lab est en grande partie conçu pour être surveillé par la haine, et le marketing s’y adonne volontiers. Bien sûr, l’observation de la haine compte toujours pour Netflix et c’est aussi une bonne stratégie commerciale que pour les guerres de streaming.

La conscience de soi de leurs tactiques de pêche à la traîne, cependant, ne nie pas le fait qu’ils offrent toujours une grande plate-forme précieuse et sans conteste à une entreprise qui prêche le mensonge et la rhétorique anti-science, dont certaines peuvent littéralement vous tuer. Le Goop Lab est une publicité étendue pour la pseudoscience, emballée dans un cadeau pour une télévision de prestige et une autonomisation féminine aussi ancienne que moderne. À une époque de prolifération de fausses nouvelles, d’anti-vaxxers et de baisses majeures du financement scientifique dans tous les domaines, Netflix laisse Le Goop Lab se vanter de son ignorance absolue est une grande perte pour nous tous. Bien sûr, c’est ce que veulent Paltrow et Netflix.

