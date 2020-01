Netflix est fait avec le biopic de Leonard Bernstein réalisé et avec Bradley Cooper

De Deadline, ils rapportent que Netflix a acquis les droits du film biographique sans titre définitif de Leonard Bernstein pour diriger, interpréter et produire Bradley Cooper. Soyez le deuxième projet derrière les caméras de l’acteur et réalisateur après «Une star est née».

Nous avons parlé du premier directeur de l’orchestre né aux États-Unis qui a acquis une renommée mondiale, connu pour avoir dirigé le New York Philharmonic Orchestra, pour ses concerts de jeunesse à la télévision entre 1958 et 1972 et pour ses multiples compositions, dont “ One day à New York »(1944),« Candide »(1956) et« West Side Story »(1957). Il était également militant du mouvement des droits civiques et a parlé ouvertement de questions telles que la fin de la guerre du Vietnam.

Cooper a également collaboré au scénario du film avec le scénariste de «Spotlight», Josh Singer, qui était derrière cette histoire depuis un certain temps. Ces deux dernières années, elles ont travaillé en étroite collaboration avec les enfants de Bernstein, Jamie, Alexander et Nina.

Le film, qui sera finalement distribué par Netflix, mettra en vedette la production de Martin Scorsese, Steven Spielberg et Todd Phillips, entre autres. La production de ce drame devrait commencer au début de l’année prochaine, avec une première qui fera une apparition significative dans les cinémas avant d’atteindre exclusivement le roi du streaming.