Netflix intègre des films Studio Ghigli dans son catalogue

À partir du 1er février, des films tels que The Walking Castle, My Neighbour Totoro ou Princess Mononoke seront ajoutés au catalogue Netflix

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’à partir du 1er février, il apporterait une collection de 21 films de Studio Ghibli, le studio de cinéma d’auteur japonais primé aux Oscars, pour les membres du monde entier (à l’exception des États-Unis, du Canada et du Japon ) à travers son partenaire de distribution Wild Bunch International, dans le cadre de l’effort continu d’élargir le catalogue de films d’animation de haute qualité.

Pour la première fois, le catalogue grandissant du Studio Ghibli proposera des sous-titres en 28 langues et 20 en doublage. Ce partenariat permettra aux fans d’Asie-Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine de profiter dans leur langue de classiques acclamés tels que le voyage aux Oscars Chihiro’s Journey, la princesse Mononoke, Arrietty et le monde des minuscules, Kiki: Livraison à domicile, Mon voisin Totoro et L’histoire de la princesse Kaguya, entre autres.

Le producteur Toshio Suzuki du Studio Ghibli a expliqué: «Aujourd’hui, vous pouvez atteindre le public de nombreuses et excellentes façons. Nous écoutons nos fans et décidons que le catalogue sera diffusé en streaming. Nous espérons qu’avec cette expérience, chacun découvrira l’univers du Studio Ghibli. »

Vincent Maraval, PDG de Wild Bunch International, a déclaré: «Après avoir trouvé le meilleur partenaire numérique pour Studio Ghibli, nos contributeurs les plus précieux et les plus fidèles au cours des 20 dernières années, l’équipe Netflix nous a convaincus par leur amour et leur énergie de trouver les meilleures façons pour promouvoir cet incroyable catalogue dans le monde entier en respectant la philosophie du Studio Ghibli ».

Aram Yacoubian, directeur de l’animation originale sur Netflix, a commenté: «Le Studio Ghibli est connu dans le monde pour la création de films d’animation originaux de grand impact visuel qui ont conquis le public pendant plus de 35 ans. Nous sommes ravis et fiers de faciliter la découverte de ce catalogue, et nous pensons que ces œuvres d’art résonneront dans le monde entier maintenant qu’elles sont disponibles dans plus de langues. Nous sommes impatients de présenter les mondes et les protagonistes magiques créés par les artistes du Studio Ghibli à une nouvelle génération de fans. »

Les films du Studio Ghibli sortiront sur Netflix aux dates suivantes:

1er février 2020:

Le château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki: Livraison à domicile (1989), Souvenirs d’hier (1991), Porco Rosso (1992), J’entends la mer (1993), Contes de Terramar ( 2006).

1er mars 2020:

Nausicaä de la vallée du vent (1984), Princesse Mononoke (1997), Mes voisins le Yamada (1999), Le voyage de Chihiro (2001), Le retour du chat (2002), Arrietty et le monde des petits (2010) , L’histoire de la princesse Kaguya (2013).

1er avril 2020:

Raccoon War (1994), Whispers of the Heart (1995), The Incredible Vagrant Castle (2004), The Secret of the Little Mermaid (2008), The Hill of Poppies (2011), The Wind Rises (2013), La mémoire de Marnie (2014).

À propos de Studio Ghibli

Fondé en 1985 par les réalisateurs japonais d’animation de films Isao Takahata et Hayao Miyazaki, Studio Ghibli a produit 22 longs métrages plébiscités dans le monde entier par le public et la critique. Avec la force créative de réalisateurs, de techniciens d’animation et d’écrivains talentueux sous la direction brillante de Takahata et Miyazaki, les films reçoivent des éloges pour leur originalité, une animation éblouissante et des histoires épiques, ils sont donc une partie très appréciée de la culture populaire japonaise. Le voyage de Chihiro par Hayao Miyazaki a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2002, et le tout nouveau réalisateur est apparu dans le magazine TIME parmi les personnes les plus influentes en 2005.

