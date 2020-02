Netflix lance les dix premières minutes de la série sur YouTube

L’adaptation de Netflix de la célèbre série de bandes dessinées d’horreur Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key, est maintenant officiellement disponible sur la plate-forme VOD

Netflix a partagé gratuitement les dix premières minutes de Locke & Key via YouTube, attirant les téléspectateurs à continuer la fascinante série surnaturelle dans leur propre service de streaming.

Vous pouvez voir les 10 premières minutes de la série ci-dessous

L’adaptation de la série comique IDW Publishing suit les frères Locke et leur mère qui, après le meurtre de leur père dans des circonstances mystérieuses, déménagent dans une maison ancestrale, Keyhouse, où ils découvriront bientôt qu’elle est pleine de clés magie qui peut être liée à la mort de son père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille et ne recule devant rien pour voler les clés. Créé par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Meredith Averill (La malédiction de Hill House), Locke & Key est une série mystère qui explore l’amour, la perte et les liens indéfectibles qui définissent la famille.

Les premières critiques de la série ont été largement positives, applaudies pour son rythme rapide et son ton atmosphérique.

Désormais disponible sur Netflix, Locke & Key stars Darby Stanchfield (Scandal) comme Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT) comme Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) comme Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) comme Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) comme Rendell Locke, Laysla De Oliveira comme Dodge, Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) comme Gabe et Coby Bird comme Rufus Whedon.

Article précédentStranger Things saison 4 aura plus de chapitres que prévu

Next articleGuardians of the Galaxy Vol.3: James Gunn explique pourquoi ce personnage ne sera jamais ressuscité

Comme j’ai des raisons pour lesquelles j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.