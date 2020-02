Netflix lance une bande-annonce pour Transformers: War For Cybertron Trilogy

Netflix a publié une bande-annonce de la trilogie à venir Transformers: War for Cybertron Trilogy. Vous pouvez consulter cette nouvelle bande-annonce dans le lecteur ci-dessous.

Les spéciaux animés ont une distribution de voix qui comprend Jake Foushee (Optimus Prime), Jason Marnocha (Megatron), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide ), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) et Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp). Cette nouvelle vision de la franchise Transformers est produite par Rooster Teeth pour Netflix, et Polygon Pictures sert de studio d’animation. FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) est le showrunner de la série avec plusieurs autres écrivains, dont George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) et Brandon Easton (Agent Carter , Transformers: Rescue Bots). Voici un synopsis:

TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY: SIEGE commence dans les dernières heures de la guerre civile dévastatrice entre les Autobots et les Decepticons. La guerre qui a déchiré leur planète d’origine, Cybertron, est à un tournant. Deux dirigeants, Optimus Prime et Megatron, veulent tous deux sauver leur monde et unifier leur peuple, mais uniquement selon leurs propres conditions. Pour tenter de mettre fin au conflit, Megatron est obligé d’envisager d’utiliser l’Allspark, la source de toute vie et de tout pouvoir sur Cybertron, pour «reformater» les Autobots, et ainsi «unifier» Cybertron. En infériorité numérique, dépassés et sous SIEGE, les Autobots fatigués par la bataille orchestrent une série désespérée de contre-attaques sur une mission qui, si tout se passe bien, se terminera par un choix impensable: tuer leur planète pour la sauver.

Tout comme la gamme de jouets, la série se poursuivra avec le chapitre deux, Transformers: War for Cybertron Trilogy: Earthrise et le chapitre trois plus tard.