Netflix: meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (10 avril)

Cette fin de semaine, Netflix apporte un peu de tout pour tous les goûts, avec une sitcom mettant en vedette une star de la WWE, une comédie romantique avec beaucoup de visages familiers et un film dramatique. En raison de la pandémie de coronavirus, les plateformes de streaming ont travaillé encore plus dur, changeant les dates de sortie et dans certains cas limitant la qualité du streaming pour mieux prendre en charge un plus grand flux de téléspectateurs. Alors que certaines plateformes ont ajouté du contenu initialement prévu pour arriver dans les mois à venir, Netflix respecte son calendrier et n’y a pas apporté de modifications importantes.

Le week-end dernier, la plateforme a accueilli une longue liste de contenus sous licence, parmi lesquels Can’t Hardly Wait, Just Friends, Angel Has Fallen, The Perks of Being a Wallflower, The Social Network, Sherlock Holmes, the complete Matrix series, and all seasons de la communauté. La première semaine d’avril a également vu l’arrivée de la série documentaire How To Fix A Drug Scandal, du film de comédie Coffee & Kareem, et de la partie 4 de La Casa de Papel (Money Heist). Ce week-end, Netflix ajoutera quelques films à son catalogue, tels que les drames Mine 9 et The Florida Project, et le thriller de science-fiction Code 8.

En ce qui concerne le contenu original, ce week-end aura un bon équilibre entre la comédie et le drame, avec la série comique de Big Show, un drame comique avec beaucoup de visages familiers et un film dramatique écrit et réalisé par Alan Yang. Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – 10 avril.

La grande vedette de la WWE, Big Show, change de lutte pour la famille et la comédie dans The Big Show Show sur Netflix ce week-end. Cette série comique met en vedette Big Show comme lui-même alors qu’il s’ajuste à la retraite et sa fille aînée, Lola (Reylynn Caster), emménage avec lui, sa femme Cassy (Allison Munn) et ses deux autres filles, Mandy (Lily Brooks) et JJ (Juliette Donenfeld). Le Big Show Show aura divers invités que vous reconnaîtrez sûrement, comme Mick Foley, Mark Henry et Queer Eye’s Tan France.

Love Wedding Repeat de Netflix est une rom-com écrite et dirigée par Dean Craig. Il suit Jack (Sam Claflin), un jeune homme essayant de faire passer le jour du mariage de sa sœur sans heurts, mais il se retrouve à jongler avec une ex-petite amie en colère (Freida Pinto), “celle qui s’est échappée” (Olivia Munn), une invitée invité avec un secret et un sédatif de sommeil mal placé – tout cela dans des versions alternatives du même jour.

Netflix‘s Tigertail est un film dramatique écrit et réalisé par Alan Yang et avec Lee Hong-chi, Tzi Man, Christine Ko, James Saito et Joan Chen. L’histoire est centrée sur Grover (Tzi Ma), qui, après une enfance difficile à Taïwan, s’installe en Amérique avec une femme avec laquelle il n’a aucun lien pour commencer une nouvelle vie, laissant derrière lui son amour et une maison qu’il aimait vraiment. Des années plus tard, il réfléchit à l’amour de son passé et à son départ de Taiwan tout en travaillant sur sa relation avec sa fille Angela (Christine Ko).

