Netflix: meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (17 janvier)

Cette fin de semaine, Netflix propose de nouveaux contenus pour tous les âges, avec deux séries humoristiques, une animée et la très attendue deuxième saison d’une série dramatique. Le monde du streaming continue d’offrir une variété de contenus sur différentes plates-formes, mais même s’il y a beaucoup de concurrence maintenant, la vie chez Netflix continue son cours assez bien avec de nouveaux films et émissions de télévision ajoutés chaque semaine.

La semaine dernière, la plateforme a ajouté des films comme The Tourist et The Evil Dead, ainsi que de nouveaux contenus avec la série documentaire Cheer, la série dramatique AJ and the Queen et la série comique Medical Police. Les nouveaux ajouts de cette semaine incluent le drame The Last Face, la comédie Get Him To The Greek, le film d’animation Hop, le film policier satirique The Bling Ring et une double dose de Tom Hardy avec Legend.

En ce qui concerne le contenu original, Netflix propose une série de comédies qui aborde la santé mentale, une série animée destinée aux enfants (mais c’est en fait pour tout le monde), une nouvelle saison de la série de comédies la plus ancienne de la plateforme et la deuxième saison d’une série acclamée par la critique . Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – 17 janvier.

The Healing Powers of Dude de Netflix est une série comique qui suit Noah Ferris (Jace Chapman), un garçon de 11 ans aux prises avec un trouble d’anxiété sociale qui reçoit un chien de soutien émotionnel nommé Dude qui l’accompagne à l’école – et c’est la première fois Noah fréquente une école publique, car il est scolarisé à la maison depuis des années. Les luttes de Noah sont soutenues par les voix off de Dude lui-même (merci à Steve Zahn), qui ajoutent une touche de comédie tout en aidant le public à comprendre ce que Noah vit un peu mieux.

Une nouvelle série animée de DreamWorks Animation est arrivée sur Netflix ce week-end. Kipo et l’ère des merveilles suit Kipo (Karen Fukuhara), 13 ans, une fille enthousiaste et curieuse qui quitte sa ville souterraine pour explorer une friche post-apocalyptique gouvernée par des animaux mutants sensibles appelés «muets». Kipo rencontrera d’autres humains et ensemble, ils navigueront à travers les dangers du monde de la surface.

Jane Fonda et Lily Tomlin sont de retour avec l’avant-dernière saison de Grace & Frankie, la série originale Netflix la plus ancienne. Grace & Frankie suit le magnat de la cosmétique à la retraite Grace (Fonda) et le professeur d’art hippie Frankie (Tomlin) dont les maris sont des avocats de divorce à succès … qui tombent amoureux l’un de l’autre. Grace et Frankie, qui ne se sont jamais vraiment aimés, se lient sur leurs mariages ratés et apprennent à faire face aux difficultés ensemble. La saison 6 explorera le nouveau mariage de Grace, comment Frankie y fait face et leurs tentatives d’entrer dans le monde des affaires avec des meubles adaptés aux personnes âgées.

La saison 2 de l’éducation sexuelle est enfin lancée Netflix ce week-end, un an après la sortie de la saison 1. L’éducation sexuelle de la saison 2 suivra Otis (Asa Butterfield), qui, après avoir établi une relation avec Ola (Patricia Allison), commence à ressentir la pression d’une romance au lycée. Pour aggraver les choses, de nouveaux élèves arrivent pour contester le statu quo à Moordale High, et une épidémie de chlamydia met encore davantage en évidence le besoin de l’école d’une meilleure éducation sexuelle. Tout cela, bien sûr, avec le sens de l’humour particulier de la série et la honte zéro.

