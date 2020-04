Netflix permet aux parents de supprimer des films et des séries du catalogue

Partager

Parce que le monde est chez lui à cause de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus, Netflix est fortement consommé et les parents peuvent désormais restreindre le contenu.

Étant donné que les enfants sont à la maison toute la journée sans pouvoir aller à l’école ou sortir, ils bénéficient de nombreuses heures de plateforme de streaming Netflix, ce qui peut poser des problèmes à ceux qui explorent un site qui contient du contenu que les jeunes yeux ne devraient pas regarder.

Netflix a annoncé une série de nouveaux contrôles parentaux qui facilitent plus que jamais la surveillance de ce que regardent vos enfants, y compris la possibilité de supprimer des films et des séries d’un profil Netflix.

Une fois dans les paramètres, vous pouvez simplement rechercher le titre que vous souhaitez bloquer et cliquer pour le filtrer.

Une autre fonctionnalité ajoutée au contrôle parental est la possibilité pour les parents de filtrer le contenu en fonction de leur note. Les filtres ont désormais des échelles de notation spécifiques au pays. Ainsi, les films et séries de différents marchés peuvent être bloqués, même si les systèmes de notation de ces marchés sont différents.

Pour empêcher les enfants de modifier l’un de ces paramètres, un code PIN peut être ajouté aux paramètres et profils individuels. Seule la personne qui connaît le code PIN peut accéder aux modifications. Les parents peuvent consulter les règlements de chaque profil sur le compte Netflix, pour s’assurer qu’ils sont tous configurés comme ils sont censés l’être. De ce même endroit, les parents peuvent également voir ce que les enfants ont vu sur leurs profils.

“Le choix et le contrôle ont toujours été importants pour nos abonnés, en particulier les parents”, a écrit Michelle Parsons, chef de produit pour Netflix Kids. “Nous espérons que ces contrôles supplémentaires aideront les parents à prendre les bonnes décisions pour leur famille.”

Partager

Publication précédente

Les éditeurs de Star Wars: The Force Awakens critiquent sévèrement The Last Jedi

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.