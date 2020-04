Netflix publiera du contenu sur le coronavirus

Au milieu de la crise mondiale et du confinement de la quarantaine, le catalogue de services de streaming se révèle être le meilleur outil de divertissement. Cependant, Netflix a décidé de passer à un autre niveau pour proposer une mini-série documentaire qui aborde la pandémie de coronavirus (COVID-19) d’un point de vue scientifique et informatif.

La mini série s’intitule Coronavirus, en quelques mots et sera diffusée sur la plateforme la prochaine Dimanche 26 avril 2020. Selon un bref synopsis:

«En 2020, le monde a changé. Cette série examine la pandémie de coronavirus, les efforts pour la combattre et les moyens de contrôler ses effets sur la santé mentale. »

Cette spéciale fait partie de la série documentaire en bref, une collaboration entre Netflix et le site d’actualités Vox Entertainment. L’émission a été caractérisée en abordant des sujets de toutes sortes accompagnés d’entretiens avec des experts autorisés dans leurs domaines respectifs. Ce qui est frappant avec cette production, c’est qu’ils utilisent généralement des animations pour expliquer de manière simple et directe des questions qui concernent des domaines tels que la politique, la science, l’histoire et la culture populaire.

Avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare le coronavirus une pandémie mondiale, le roi du streaming avait déjà stocké dans son catalogue d’autres documentaires spéciaux tels que Comment un virus se propage dans le monde (également dans le cadre d’In In a nutshell). En plus de Pandemic, d’autres séries documentaires qui ont débuté en janvier de cette année et où nous rencontrons un groupe de chercheurs, de médecins et d’agents de santé qui font tout leur possible pour arrêter la grippe, ainsi que la prochaine épidémie mondiale.

Pendant ce temps et dans les domaines de la fiction, vous pouvez ici profiter d’un TOP avec les films qui pourraient se réaliser après la pandémie. Et voici un autre TOP avec les meilleurs films d’épidémies (oui Contagion est inclus dans la liste).