Netflix publiera un épisode supplémentaire de Tiger King la semaine prochaine

Si vous voulez un peu plus de Tiger King dans votre vie, bonne chance: Netflix a un autre épisode en cours. Jeff Lowe, qui figure dans les docuseries, a posté sur Twitter pour noter dans une vidéo Cameo que «Netflix ajoute un épisode de plus qui sera la semaine prochaine. Ils tournent ici demain. “

Pour l’instant, on ne sait pas sur quoi l’épisode se concentrera et s’il s’agira d’une sorte de réunion de casting ou d’un épilogue avec des informations supplémentaires. Il y a eu de nouveaux développements depuis la création de la série, les autorités de Tampa rouvrant le cas froid de la disparition de Jack Donald “Don” Lewis en 1997 en raison de nouveaux conseils reçus depuis. Mais on ne sait pas si l’émission fera référence à cela ou non.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness fait sensation sur Internet depuis sa sortie le 20 mars. Il est décrit comme suit:

Parmi les excentriques et les personnalités cultes du monde plus étrange que fictif des grands propriétaires de chats, peu se démarquent plus que Joe Exotic, un polygame et chanteur country western à la bombe et aux armes à feu qui préside un zoo en bordure de l’Oklahoma. Charismatique mais mal orienté, Joe et un groupe incroyable de personnages, dont des chefs de file de la drogue, des escrocs et des chefs de secte, partagent tous une passion pour les grands félins et le statut et l’attention que leur dangereuse ménagererie recueille. Mais les choses tournent au noir lorsque Carole Baskin, une activiste animale et propriétaire d’un sanctuaire pour les gros chats, menace de les mettre hors tension, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte d’autrui, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

