Netflix renouvelle la série africaine ‘Queen Sono’ pour la saison 2 – Blackfilm

Deadline rapporte que Netflix a renouvelé son premier original africain Queen Sono pour une deuxième saison.

Avec Quantico’s Pearl Thusi, il se concentre sur une espionne hautement qualifiée qui entreprend des missions dangereuses, tout en faisant face à des défis dans sa vie personnelle. La deuxième saison verra sa recherche de la vérité alors que son nouveau besoin de vengeance l’emmènera en mission à travers l’Afrique.

Rejoindre Thusi dans le casting sont Vuyo Dabula, Enhle Maphumulo, Kate Liquorish, Loyiso Madinga, Sechaba Morojele, Chi Mhende, Rob Van Vuuren, Khathu Ramabulana, Abigail Kubekha, Otto Nobela, Connie Chiume, & James Ngcobo.

Queen Sono a été créé par le réalisateur Kagiso Lediga, qui a travaillé avec Thusi sur la comédie romantique sombre Catching Feelings, et producteur exécutif Tamsin Andersson, qui a produit Catching Feelings. Diprente Films, basée à Johannesburg, a fait le show, et la production de la saison 2 devrait commencer plus tard cette année.

Dorothy Ghettuba, qui dirige des originaux africains chez Netflix, a déclaré: «La première saison de Queen Sono a marqué le début de notre voyage pour présenter au monde des histoires passionnantes qui sont faites en Afrique. C’était une représentation sans précédent d’un solide rôle de femme noire dans la télévision africaine.

«Dans la première saison de Queen Sono, nous avons vu le grain et le glamour, la force et la vulnérabilité, ainsi que le passé et le présent, converger en un récit puissant qui a exploré les complexités et les nuances de l’expérience africaine. Kagiso Lediga et l’équipe Diprente ont livré une histoire captivante qui a fait écho auprès de nos téléspectateurs et nous avons hâte de voir ce qu’ils ont en réserve pour Queen Sono dans la saison à venir. ”