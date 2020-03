Netflix renouvelle Locke & Key pour la saison deux

Préparez-vous pour un voyage de retour à Keyhouse, alors que Netflix a renouvelé son adaptation de bande dessinée à succès Locke & Key pour une deuxième saison. Deadline rapporte que la série, basée sur la bande dessinée d’horreur et fantastique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, reviendra pour une deuxième manche. Le compte Twitter officiel de l’émission a également confirmé le renouvellement.

La nouvelle saison, selon la date limite, «verra les enjeux augmenter pour les frères et sœurs Locke alors qu’ils embrassent leur rôle de nouveaux gardiens des clés». La première saison a débuté en février et a reçu des critiques décentes de la part des critiques et des fans.

“Nous sommes ravis de poursuivre le voyage de Locke et Key aux côtés de tous nos incroyables collaborateurs”, ont déclaré les producteurs exécutifs et co-présentateurs Carlton Cuse et Meredith Averill. «Nous sommes reconnaissants à Netflix pour tout son soutien, en particulier en cette période difficile, et nous sommes impatients de vous présenter le prochain chapitre passionnant de notre histoire.»

Brian Wright, vice-président de la série originale chez Netflix, a ajouté: «Sur la base de l’incroyable roman graphique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke et Key ont captivé le public du monde entier à chaque tournant. Nous sommes si fiers d’avoir participé à cette émission et nous avons hâte de voir tout ce que Carlton Cuse, Meredith Averill et toute l’équipe créative ont en réserve pour la saison deux. “

La première saison a joué avec Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones et Griffin Gluck. Comme la bande dessinée, il était centré sur la famille Locke, qui revient dans sa maison ancestrale de Keyhouse à Matheson, Massachusetts après le meurtre du patriarche de la famille. Les trois enfants (Jessup, Jones, Scott) découvrent que la maison est pleine de clés magiques qui peuvent faire des choses incroyables (et potentiellement terribles), et peuvent être liées à la mort de leur père. Alors qu’ils explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon nommé Dodge se réveille, déterminé à voler les clés de leurs propres plans.

plus de clés, plus de démons, plus d’aloha ockLocke & Key revient officiellement pour la saison deux !! pic.twitter.com/OYfHBKmik8

– Locke & Key (@lockekeynetflix) 30 mars 2020