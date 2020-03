Netflix Rep annonce la saison quatre de Stranger Things, plus grande, plus audacieuse et plus complexe

La quatrième série d’épisodes de Stranger Things est en cours, et un représentant de Netflix a fait allusion à de plus grandes choses à venir dans la nouvelle saison. La vice-présidente de la production physique, Momita SenGupta, s’est entretenue avec Deadline de la nouvelle saison, qui, selon elle, élargira le monde de la série à mesure qu’elle ira au-delà de Hawkins et des films au Nouveau-Mexique.

Une grande partie de la nouvelle saison sera tournée dans les nouveaux studios de Netflix à Albuquerque. Bien qu’aucune date de sortie ne soit encore fixée, la nouvelle saison est décrite comme suit:

«C’est en 1985 à Hawkins, en Indiana, et l’été se réchauffe. L’école est finie, il y a un tout nouveau centre commercial en ville et l’équipe Hawkins est à l’aube de l’âge adulte. La romance fleurit et complique la dynamique du groupe, et ils devront trouver comment grandir sans se séparer. Pendant ce temps, le danger se profile. Lorsque la ville est menacée par des ennemis anciens et nouveaux, onze et ses amis se rappellent que le mal ne cesse jamais; ça évolue. Maintenant, ils devront se regrouper pour survivre et se rappeler que l’amitié est toujours plus forte que la peur. “