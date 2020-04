Netflix révèle le titre des épisodes de The Paper House Part 4

La quatrième saison de la série espagnole La casa de papel de Netflix s’ouvre sur la plateforme le 3 avril et nous connaissons aujourd’hui les titres de chaque chapitre qui sera diffusé

Dans la nouvelle saison de La maison du papier, le gang doit faire face à une fusillade à Nairobi, tombant ainsi dans le piège de l’inspecteur Sierra. Tout va empirer lorsque quelqu’un du gang aide le gardien de sécurité à s’échapper de Gandia, le même qui a une chose claire: les achever tous.

Le professeur éprouve des difficultés pour la mort supposée de Lisbonne, mais il tentera de toutes ses forces de faire sortir le gang de la Banque d’Espagne. D’un autre côté, se dévoile peu à peu le passé de Berlin avec Palerme et les plans d’attaque d’un des édifices les plus importants du pays.

Le groupe avec Álvaro Morte (l’enseignant), Úrsula Corberó (Tokyo), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbonne), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente sont de retour. (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) et Rodrigo de la Serna (Palerme). Devant eux, Najwa Nimri (Inspectora Sierra), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Juan Fernández (Coronel Prieto), Fernando Soto (Ángel) et Mario de la Rosa (Suárez) donnent vie aux membres de la police qui tenteront de détruire “La résistance”. Le casting principal est complété par Pep Munné (gouverneur), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví), José Manuel Poga (Gandía).

Créée par Álex Pina et produite par Vancouver Media pour Netflix, la quatrième partie comprend une équipe de réalisateurs composée de Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra et Álex Rodrigo. Le script est signé par Javier Gómez Santander (coordinateur du script) avec Luis Moya, Juan Salvador López, Ana Boyero, Emilio Díez, Alberto Úcar, David Barrocal et Esther Martínez Lobato. Migue Amodeo et Abdón Alcañiz répètent respectivement en tant que directeur de la photographie et directeur artistique, tandis que Cristina López Ferraz revient pour diriger la production.

