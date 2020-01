Netflix & # 039; s Dracula: Guide des acteurs et des personnages | .

Avertissement: SPOILERS pour Dracula de Netflix.

Netflix Dracula voit le légendaire vampire revenir dans une nouvelle adaptation de Steven Moffatt et Mark Gatiss, les cerveaux derrière Sherlock. Alors que cette version mise à jour de Dracula conserve son cadre d’époque de 1897 en Transylvanie et en Angleterre, Moffat et Gatiss prennent de manière intrigante les éléments fondamentaux du roman classique de Bram Stoker et explorent de nouvelles directions intrigantes avec le comte suceur de sang et sa distribution de soutien.

Comme Sherlock, Dracula de Netflix est structuré en trois épisodes de 90 minutes qui ont d’abord été diffusés sur BBC One au Royaume-Uni. Semblable au roman de Stoker, il commence avec Jonathan Harker, un avocat britannique, voyageant au château de Dracula en Transylvanie et devenant son prisonnier. Cependant, Moffat et Gatiss apportent un changement crucial et pivot en faisant de Dracula lui-même le personnage principal, par opposition à un antagoniste ténébreux, et ils jettent un nouvel éclairage sur la légende, les méthodes, les pouvoirs et les vulnérabilités du roi vampire. Alors que la plupart des personnages du roman de Stoker apparaissent, avec certains modifiés pour cette nouvelle histoire, Dracula invente également de nouveaux personnages fascinants qui croisent le charmant et impitoyable comte.

Dracula de Netflix possède un casting accompli d’acteurs britanniques et européens, dont certains seront familiers au public américain. Voici qui donne vie à cette nouvelle version du plus grand des contes de vampires dans les trois chapitres de la saison 1 de Dracula.

Claes Bang en tant que comte Dracula: Le vampire titulaire est le “héros” de cette adaptation de l’histoire classique. Bang est un acteur danois qui est apparu dans The Bridge et The Girl In The Spider’s Web.

John Heffernan comme Jonathan Harker: L’avocat anglais se retrouve prisonnier de Dracula en Transylvanie. Heffernan est apparu dans The Crown, Collateral et Dickensian.

Dolly Wells en tant que sœur Agatha Van Helsing: Nonne la plus inhabituelle, Agatha souffre d’une perte de foi en Dieu mais elle devient l’ennemi juré de Dracula dans la vie comme dans la mort. Wells est apparu dans Baby and Blunt Talk de Bridget Jones.

Morfydd Clark en tant que Mina Murray: Mina est la fiancée de Harker à laquelle il souhaite désespérément retourner. Clark est un acteur gallois qui est apparu dans Pride and Prejudice and Zombies and The Alienist.

Joanna Scanlan en tant que mère supérieure: Scanlan dirige un couvent hongrois et a des problèmes avec les méthodes de sœur Agatha. Scanlan est apparu dans Girl With a Pearl Earring and Notes on a Scandal.

Lujza Richter comme Elena: L’une des mariées de Dracula, Elena rencontre Harker dans le château du comte. Richter a joué dans Phantom Thread.

Dolly Wells en tant que sœur Agatha Van Helsing. Agatha a survécu à sa rencontre avec Dracula en Hongrie et se retrouve face au Comte à bord du Demeter.

Jonathan Aris en tant que capitaine Sokolov: Le capitaine du Déméter, Sokolov a ses propres secrets lorsqu’il est commandé par un mystérieux bienfaiteur. Aris est apparu dans Sherlock, The Night Manager et Rogue One: A Star Wars Story.

Sacha Dhawan en tant que Dr. Sharma: Sharma est une passagère à bord du Demeter avec une jeune fille et un passé louche en tant que médecin en disgrâce. Dhawan a joué dans Being Human et Marvel’s Iron Fist.

Patrick Walshe McBride comme Lord Ruthven. Ruthven est un seigneur anglais ambitieux qui réserve le passage sur le Déméter au Nouveau Monde avec sa jeune épouse. McBride est apparu dans Shakespeare & Hathaway: Private Investigators and Lake of Death.

Lily Dodsworth-Evans comme Lady Dorabella Ruthven. La nouvelle Lady Ruthven, Dorabella espère un nouveau départ dans le Nouveau Monde – jusqu’à ce qu’elle rencontre Dracula. Dodsworth-Evans a joué dans The Good Liar et Poldark.

Nathan Stewart-Jarrett comme Adisa. Se faisant passer pour le valet de Lord Ruthven, Adisa est remplie de jalousie et de ressentiment envers tout le monde que Ruthven rencontre, en particulier Dorabella. Stewart-Jarrett a joué dans Misfits et Utopia.

Catherine Schnell comme Grande-Duchesse Valeria. Valeria est une ancienne aristocrate russe à la recherche d’une nouvelle fortune en Angleterre qui partage également un lien passé avec Dracula. Schnell était Bond Girl dans les services secrets de Sa Majesté.

Youssef Kerkour comme Olgaren. Le cuisinier à une main à bord du Demeter, Olgaren ne laisse que ses amis l’appeler par son prénom. Kerkour est un acteur marocain qui est apparu dans Jack Ryan et Nightflyers de Tom Clancy.

Clive Russell comme Valentin. Le marin âgé se méfie des femmes à bord du Demeter et abrite de nombreuses superstitions. Russell est un acteur britannique mieux connu sous le nom de Blackfish dans Game of Thrones.

Samuel Blenkin comme Piotr. Le jeune compagnon de navire à bord du Demeter a une horrible première fois en mer. Blenken est apparu dans Peaky Blinders et Pennyworth.

Dolly Wells en tant que Dr. Zoe Helsing. Descendante de sœur Agatha Van Helsing, Zoé dirige la Fondation Jonathan Harker et le travail de sa vie comprend Dracula, mais elle n’a jamais rêvé que le comte apparaisse en 2020.

Mark Gatiss comme Frank Renfield. L’avocat de Dracula dans l’actuelle Londres, Renfield devient le disciple volontaire de son Seigneur des Ténèbres. Gatiss est co-créateur de Sherlock et Dracula et il a également joué le rôle de chef de la banque de fer dans Game of Thrones.

Lydia West dans le rôle de Lucy Westenra alias la dame des graves. Lucy est une fille de fête belle et riche qui est secrètement fascinée par la mort et devient la mariée moderne de Dracula, connue sous le nom de Bloofer (“Beautiful”) Lady. West a joué dans les années et les années.

Lyndsey Marshall comme Bloxham. Marshall est un agent de la Fondation Jonathan Harker qui découvre la tombe aqueuse de Dracula et en paie le prix. Marshall est surtout connue sous le nom de Cléopâtre dans HBO’s Rome et elle a joué dans Hanna et Midsomer Murders.

Chanel Cresswell comme Kathleen. Kathleen est la première femme que Dracula rend visite à son domicile en 2020 après que le vampire a assassiné son mari. Cresswell a remporté un BAFTA pour son rôle dans This Is England et elle est apparue dans Vera and Silent Witness.

Matthew Beard comme Jack Seward. Seward est un jeune médecin amoureux de Lucy qui s’est porté volontaire pour rejoindre la Fondation Jonathan Harker, ce qui le place carrément dans le collimateur de Dracula. Beard est apparu dans Imitation Game et An Education.

Phil Dunster comme Quincey Morris. Quincey est un Américain riche qui se fiancé à Lucy. Dunster est apparu dans Murder sur l’Orient Express et The Good Liar.

