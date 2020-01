Netflix & # 039; s October Faction: Guide du casting et des personnages | .

Le nouveau drame surnaturel de Netflix Faction d’octobre stars J.C.Mackenzie et Tamara Taylor comme Fred et Deloris Allen, deux chasseurs de monstres qui retournent dans leur ville natale avec leurs jumeaux adolescents, Geoff (Gabriel Darku) et Viv (Aurora Burghart). Basé sur les bandes dessinées de Steve Niles et Damien Worm, October Faction présente une riche distribution de personnages – certains humains, d’autres pas si humains.

Au début de la série, Geoff et Viv pensent que leurs parents ennuyeux les représentants des ventes d’assurance. Cependant, Fred et Deloris sont en fait membres de la Fondation Presidio, un syndicat secret dédié à l’étude et à la chasse aux créatures surnaturelles qui s’attaquent aux humains. Après être retourné dans la ville de Barington-on-Hudson, dans l’État de New York, où Fred et Deloris ont grandi, les secrets de famille enfouis refont surface et les jumeaux se retrouvent impliqués dans le monde de la magie et des monstres de leurs parents.

Alors que les Allens s’installent dans leur nouvelle maison, ils apprennent à connaître les habitants de Barington-on-Hudson – et vous aussi. Voici notre guide de la distribution et des personnages d’Octobre Faction.

Élevé à être un chasseur de monstres dès son jeune âge, Fred a finalement rejoint la Fondation Presidio en raison de sa culpabilité pour la mort de son frère, Seth. Il s’est élevé pour devenir l’un des meilleurs tueurs de Presidio, mais se sent déchiré entre ses devoirs envers son héritage familial et sa responsabilité envers la famille qu’il a maintenant. Mackenzie est surtout connu pour son rôle de Reagen “Normal” Ronald dans Dark Angel, et est récemment apparu dans The Irishman de Martin Scorsese.

Comme Fred, Deloris a grandi à Barington-on-Hudson, mais en tant que seule fille noire de sa classe, son expérience dans la petite ville était très différente. Elle a également été motivée pour rejoindre Presidio après la mort d’un être cher, son père, et est l’un des agents les plus qualifiés de l’organisation. Les années de combats ont fait des ravages sur Deloris, mais elle reste déterminée à protéger l’humanité du surnaturel. Taylor est surtout connue pour son rôle de Camille Saroyan dans Bones, et est également apparue dans la série Netflix Altered Carbon.

L’une des jumelles fraternelles de 17 ans de Deloris et Fred, Viv a un esprit brillant, mais se retrouve mise à l’écart de ses camarades de classe après avoir déménagé à Barington-on-Hudson. Elle est capable de trouver quelqu’un avec qui se connecter: un autre paria appelé Cathy. Cependant, le théâtre secondaire pourrait mettre à l’épreuve leur amitié naissante. Burghart a déjà joué dans la série Netflix Sex Education.

Geoff est beaucoup plus sociable et confiant que sa sœur, et se révèle immédiatement populaire auprès des autres élèves de son nouveau lycée, au grand dam du populaire jock Phillip Mishra. Fièrement gai, Geoff accorde une grande valeur à la véracité – ce qui signifie qu’il n’est pas trop heureux lorsqu’il découvre que ses parents lui ont menti. Darku est apparu dans la série d’horreur d’anthologie Slasher, et a joué un jeune Shadow Moon dans American Gods.

Maxim Roy comme Alice Harlow – Un démoniste vengeur qui vise la famille Allen.

Megan suit comme Edith Mooreland – Le chef de la Fondation Presidio.

Wendy Crewson en tant que Maggie Allen – Un membre retraité de Presidio et la mère de Fred.

Stephen McHattie comme Samuel Allen – Le défunt père de Fred Allen, obsédé par un projet secret.

Michelle Nolden comme Hannah Mercer – Un agent Presidio de haut rang qui relève directement d’Edith.

Nicola Correia-Damude comme Gina Fernandez – Shérif local de Barington-on-Hudson.

Praneet Akilla comme Phillip Mishra – Un joueur de football populaire et intimidateur au nouveau lycée des jumeaux.

Anwen O’Driscoll en tant que Cathy MacDonald – Un solitaire du secondaire qui trouve un nouvel ami potentiel à Viv.

Dayo Ade comme Moshe – Le chef d’une unité tactique d’élite qui chasse un prisonnier évadé.

Calvin Desautels comme Dante – Un mystérieux inconnu qui fait partie de la machine.

