Netflix & # 039; s octobre: ​​la fin de la saison 1 expliquée

Saison 1 du drame surnaturel de Netflix Faction d’octobre se termine avec les secrets les plus sombres de la famille Allen exposés et l’un des Allens morts – du moins, pour l’instant. Basé sur les bandes dessinées d’IDW Publishing de Steve Niles et Damien Worm, October Faction se déroule dans la petite ville de Barington-on-Hudson, dans l’État de New York. Fred (J.C.MacKenzie) et Deloris Allen (Tamara Taylor) retournent dans la ville avec leurs jumelles adolescentes Viv (Aurora Burghart) et Geoff (Gabriel Darku) – qui n’ont aucune idée que leurs parents sont en fait des chasseurs de monstres.

Les jumeaux découvrent finalement le vrai travail de leurs parents lors d’une attaque contre le domaine familial, et ce n’est pas la seule révélation de la saison 1 d’Octobre. La Fondation Presidio, le syndicat mondial secret pour lequel les Allens travaillent, se révèle être un sinistre force penchée sur le génocide impitoyable de toutes les créatures surnaturelles. De plus, Geoff et Viv ne sont pas du tout les enfants biologiques de Fred et Deloris; ce sont des sorciers, qui ont été volés comme des bébés lors de l’attaque de Presidio contre le havre surnaturel de Harlow. Leur vraie mère, Alice Harlow (Maxim Roy), passe une grande partie de la saison 1 d’Octobre Faction à essayer de retrouver ses enfants afin qu’elle puisse leur révéler la vérité.

En relation: La faction d’octobre de Netflix: Guide des acteurs et des personnages

Alice a également un autre objectif, cependant: ressusciter les sorciers qui ont été assassinés à Harlow en lançant un sort qui leur permet de posséder les habitants de Barington-on-Hudson. Au moment où le sort est terminé, cependant, Presidio entre et capture tout le monde au carnaval de Gate Night – tirant sur Fred quand il essaie d’intervenir. Voici ce qui se passe dans la finale de la saison 1 d’Octobre Faction et ce que cela signifie pour la saison 2.

Après l’attaque initiale, les forces de Presidio ont rapidement mis Barington “sous le dôme”, avec des plans pour effacer complètement la ville de la carte en libérant une biotoxine qui tuera tout le monde (y compris les humains), ne laissant aucun témoin. La maison Allen est utilisée comme zone de rassemblement pour évaluer quels participants à Gate Night ont été possédés par des démonistes, afin qu’ils puissent être emmenés pour étude. Geoff, Viv, Deloris et Alice sont tous capturés et détenus, tandis que Moshe (Dayo Ade) s’associe au shérif Gina Fernandez (Nicola Correia-Damude) pour tenter de libérer les citadins.

Geoff et Viv n’ont pas accès à leurs pouvoirs de démoniste en raison de la drogue de Presidio, mais après l’avoir amené au laboratoire secret du sous-sol de la maison, Deloris explique que les jumeaux peuvent utiliser leur connexion magique de sang pour briser les effets des sédatifs . Phillip (Praneet Akilla) crée une distraction en commençant un combat avec les soldats de Presidio, ce qui oblige les autres citadins à emboîter le pas, donnant à Geoff l’ouverture dont il a besoin pour atteindre Viv. Ils utilisent leur connexion pour rejoindre Alice, qui est maintenant dans un camion blindé avec Deloris dans le cadre d’un convoi les transportant hors de la ville. Avec ses pouvoirs déverrouillés à nouveau par les jumeaux, Alice provoque la panne du camion. Elle et Deloris tuent ensuite les gardes jusqu’à ce qu’il ne reste que le chef de Presidio, Edith Moreland (Megan Follows). En chargeant Deloris de retourner à la maison et d’aider les enfants, Alice utilise ses pouvoirs pour tuer Edith.

Avec Edith morte, le nouveau chef de Presidio est la mère de Fred, Maggie Allen. Elle annule sans doute les forces de l’Initiative, car Barington-on-Hudson est ensuite considérée comme calme et sans soldats noirs. Dans les scènes finales de la saison 1 d’Octobre Faction, Moshe accepte de travailler avec Gina pour traquer Alice, les jumeaux retournent à leur vie normale (ish), Deloris visite la tombe de Fred et Maggie inspecte une prison de Presidio où Dante (Calvin Desautels) et Samuel (Stephen McHattie) sont détenus. Juste avant le générique, quelque chose se tenant dans un sous-sol de l’ancien laboratoire de Samuel franchit la trappe et rugit.

Connexes: Showrunner d’Octobre Faction parle de monstres, de meurtre et de la saison 2

Fred Allen, qui a été abattu par des soldats de Presidio dans l’avant-dernier épisode, mais revient dans la finale, est l’un des fils de l’intrigue qui pendait à la fin du mois d’octobre. Se trouvant dans une étrange version des limbes de la maison Allen, il est confronté à Omari – le père biologique des jumeaux, que Fred a tué lors de l’attaque de Harlow. Bien que son corps soit six pieds sous terre à la fin de la saison, il est fortement sous-entendu que Fred trouvera un moyen de revenir en octobre Faction saison 2. Omari lui dit que tant qu’il reste dans les limbes, il y a une “fenêtre” pour lui pour “revenir en arrière et réparer les choses.” Puisque nous avons déjà vu les âmes des morts revenir pour posséder de nouveaux corps hôtes, Fred pourrait bien finir par retrouver un chemin dans son propre corps – ou ses enfants démonistes pourraient utiliser leurs pouvoirs pour le ressusciter.

Moshe est présenté pour la première fois dans l’épisode 6 d’Octobre de Faction, “Ouvrez vos yeux”, en tant que chef d’une équipe d’élite de créatures surnaturelles qui traque Alice Harlow. Elle envoie facilement tous les autres membres de son équipe, et après une rencontre initialement hostile avec Fred Allen (le frère de Fred Seth a torturé et assassiné la femme et la fille de Moshe, et Moshe a ensuite tué Seth), ils décident de collaborer à la recherche d’Alice. Ce n’est pas avant la finale de la saison d’octobre Faction, cependant, que la connexion de Moshe à Alice est expliquée plus en détail. Alors qu’elle était détenue par Presidio, Alice dit à Edith qu’elle avait faim de vengeance après le massacre de Harlow, et avait rejoint une bande de rebelles avec des objectifs similaires (selon les mots de Moshe, “vaincre l’oppresseur”). Selon la version d’Alice de l’histoire, le groupe l’a trahie et s’est retournée contre elle, la laissant enchaînée au fond d’un lac. Bien sûr, Alice pourrait bien omettre des détails importants, et il y a probablement une bonne raison pour laquelle elle a été emprisonnée en premier lieu. Attendez-vous à voir des flashbacks plonger dans son histoire avec Moshe en octobre Faction saison 2.

Décrit comme un «scientifique fou», Samuel Allen a utilisé ses connaissances de la magie pour ressusciter son fils décédé, Seth, dans le corps de Dante (avec un succès mitigé). Inutile de dire qu’il a probablement fait beaucoup plus de science étrange pendant ses années d’isolement, et la fin de la saison 1 d’Octobre Faction indique qu’il a gardé quelque chose de dangereux dans le sous-sol. Le showrunner Damian Kindler a déclaré à . qu’il était prévu de présenter Merle Cope, le méchant principal des bandes dessinées, dans la saison 2, il est donc possible que Merle éclate du sous-sol. Merle est membre d’une famille de sorciers vaudous, qui revient constamment des morts malgré le fait qu’il a été tué à plusieurs reprises par la famille Allen, et il a une haine particulière pour Fred Allen.

Dans les bandes dessinées, cependant, Merle est d’apparence humaine, alors que tout ce qui se trouve au sous-sol semble être beaucoup plus monstrueux. Une autre créature présente dans les bandes dessinées est un énorme monstre de louve qui est déchaîné par un groupe d’êtres surnaturels qui ont également une rancune contre Fred. Il y a aussi Lucas, un ancien camarade de chasse aux monstres de Fred et Deloris qui est transformé en loup-garou et forcé de rester sous sa forme de loup en permanence après que sa forme humaine soit criblée de cancer.

Alternativement, tout ce qui se trouve dans le sous-sol pourrait être une création entièrement originale pour l’émission de télévision – peut-être une abomination que Samuel Allen a créée dans le cadre d’une tentative antérieure de ressusciter Seth. Quoi qu’il en soit, il est certain que cela causera de nouveaux problèmes aux Allens en octobre Faction saison 2.

Plus: À quoi s’attendre de la saison 2 de faction d’octobre