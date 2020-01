Netflix & # 039; s Spinning Out: Guide des acteurs et des personnages | .

La série dramatique de patinage artistique de Netflix Spinning Out met en vedette Kaya Scodelario dans le rôle de Kat Baker, une patineuse qui se remet d’une chute dévastatrice, qui décide de raviver ses rêves olympiques en se recyclant en patinage en couple. L’émission met également en vedette le patineur artistique olympique à deux reprises Johnny Weir dans un rôle de soutien, et la petite ville de Hawkley, en Idaho, présente une riche distribution de personnages comme la famille, les amis et les rivaux de Kat.

Créée par Samantha Stratton, la saison 1 de Spinning Out est sortie le jour de l’an 2020. La saison de dix épisodes couvre les difficultés de Kat pour faire face au trouble bipolaire de sa mère et au sien, ainsi que les frictions avec son nouveau partenaire de patinage et la croissance distance entre elle et sa sœur, Serena, qui est aussi une patineuse artistique de compétition.

La vie à la Pinecrest Ice Arena est pleine de drames et de secrets, alors pour vous aider à savoir qui est qui (et où vous avez peut-être déjà vu ces acteurs), voici notre guide des acteurs et des personnages de Spinning Out.

Kaya Scodelario en tant que Kat Baker – Une ancienne patineuse célibataire atteinte de trouble bipolaire, qui est tombée et a ouvert son crâne sur la glace un an auparavant. Traumatisée par l’expérience, Kat s’est résignée à une carrière d’entraîneur jusqu’à ce que l’occasion se présente de faire partie d’une équipe de patinage en couple. Scodelario est connue pour ses rôles dans les drames pour adolescents Skins, les films Maze Runner et le film d’horreur des alligators de l’année dernière.

January Jones en tant que Carol Baker – La mère de Kat, qui souffre également de trouble bipolaire et a du mal à continuer de prendre ses médicaments. Ancienne patineuse artistique elle-même, Carol a été contrainte d’abandonner sa carrière après avoir eu un bébé et vit par procuration par le biais de ses filles alors qu’elle les pousse vers la victoire. Jones est connu pour avoir joué Betty Draper dans Mad Men et Emma Frost dans X-Men: First Class.

Willow Shields en tant que Serena Baker – La sœur cadette de Kat, dont la carrière de patineuse en simple est devenue le principal centre d’attention de Carol au lendemain de la chute de Kat. Shields est connu pour jouer Primrose Everdeen dans les films Hunger Games.

Evan Roderick comme Justin Davis – Héritier riche et arrogant d’une fortune hôtelière et immobilière, Justin devient le partenaire de Kat en patinage en couple – malgré leurs différences. Roderick est connu pour avoir joué l’officier Rick Anastas dans Arrow.

Svetlana Efremova comme Dasha Fedorova – Un ancien patineur artistique olympien qui entraîne Justin depuis son enfance et s’intéresse également à Kat. Efremova est apparu dans des émissions de télévision, notamment House of Cards, The Americans et NCIS: Los Angeles.

Amanda Zhou comme Jenn Yu – Meilleure amie de Kat depuis son enfance et concurrente de Serena en patinage en simple, Jenn souffre d’une hanche blessée qu’elle ne peut pas se permettre de se reposer. Zhou est apparu dans les films d’horreur Rabid et IT Chapter Two.

Mitchell Edwards en tant que Marcus Holmes – Le directeur du bar de l’hôtel où Kat travaille, Marcus reçoit une offre pour rejoindre une équipe de ski qui se dirige vers les Jeux olympiques. Edwards est également apparu dans les émissions de télévision The Fix et All American.

Will Kemp en tant que Mitch Saunders – L’entraîneur de Serena, qui développe une relation étroite avec la famille Baker – et que Kat soupçonne de se rapprocher un peu trop de sa sœur. Kemp est connu pour jouer Henry Stuart dans la série dramatique historique Reign.

Sarah Wright comme Mandy Davis – La belle-mère de Justin, qui dirige sa propre société immobilière et sympathise avec Kat. Wright est également apparu dans Parks and Recreation et aux côtés de Tom Cruise dans American Made.

David James Elliot comme James Davis – Le père de Justin et un riche promoteur immobilier.

Jamie et Jon Champagne en tant que Drew et Reid Davis – Les frères jumeaux identiques de Justin.

Kaitlyn Leeb en tant que Leah Starnes – Le partenaire de patinage de Justin est devenu un rival amer.

Johnny Weir comme Gabe Richardson – Le nouveau partenaire de patinage de Leah, qui se lie d’amitié avec Jenn.

Zahra Bentham comme Alana – Le concierge de l’hôtel de la famille Davis.

Will Bowes en tant que Brent Fisher – L’ami de Marcus dans l’équipe de ski.

Charlie Hewson comme Dr. Parker – Un médecin qui soigne Serena et Jenn.

