Netflix & # 039; s The Witcher: 10 créatures que nous voulons désespérément voir la bataille de Geralt

The Witcher de Netflix est rapidement devenu l’une des séries les plus discutées du service de streaming. Des performances brillantes des acteurs à la narration intéressante et non linéaire, ce spectacle a un public absolument fasciné.

Le sorceleur suit le personnage titulaire, également connu sous le nom de Geralt de Rivia, alors qu’il parcourt un monde fantastique médiéval combattant des monstres pour de la monnaie. Ces batailles avec des monstres sont l’une des parties les plus intéressantes du spectacle. Alors que leur où seulement une poignée de monstres que Geralt a combattu dans la saison un, il y a une pléthore de bêtes supplémentaires à tirer du matériel source que les fans sont tous impatients de voir. Voici dix créatures que nous espérons désespérément voir Geralt se battre.

10 Griffin

L’un des premiers ennemis que vous rencontrez dans The Witcher 3: Wild Hunt est un griffon. Un monstre redoutable de la tradition Witcher, le Griffin ne doit pas être manipulé. Avec le corps d’un lion et la tête / les ailes d’un aigle, cette créature est connue pour sa torture brutale de sa proie.

Non seulement les Griffins s’attaquent aux animaux de ferme tels que les vaches et les moutons, mais ils sont également connus pour traquer les humains. Voir Geralt combattre une de ces bêtes ferait une expérience cinématographique assez incroyable.

9 Loup-garou

Tous les fans de fantasy connaissent le loup-garou. Dans le monde de The Witcher, la seule façon de devenir un loup-garou est soit par une malédiction, soit de vous être transmise par votre famille.

Geralt a combattu de nombreux loups-garous dans les jeux vidéo et les livres. Ces monstres sont certains de ses ennemis les plus redoutables et seraient faciles à présenter en action réelle. Espérons que nous en verrons dans les saisons à venir.

8 vampires

Les seuls monstres fantastiques classiques plus populaires que les loups-garous sont les vampires. Comme leurs homologues loup-garou, les vampires de The Witcher sont assez différents de leurs interprétations classiques.

Les vampires dans ce monde sont une race d’êtres intelligents. Certains d’entre eux sont bons et d’autres mauvais. Toutes les faiblesses traditionnelles des vampires des contes de fées (piquets, ail, eau bénite, etc.) n’y fonctionnent pas. Geralt contre un groupe de vampires méchants ferait un combat amusant.

7 Bruxae

Les vampires sont de toutes formes et tailles. L’une des formes de vampires les plus dangereuses est les bruxae. Plus souvent des femelles, ces créatures ont de longues griffes, des dents pointues et une luxure dangereuse pour le sang humain.

Bien que d’apparence similaire à la striga que nous avons vue lors de la première saison, ce monstre se démarquera par sa nature vampirique. Geralt a eu de nombreuses batailles vicieuses avec ces créatures. Si les showrunners ont un sens, ils apparaîtront dans la série avant trop longtemps.

6 Démon

Étranges monstres ressemblant à des cerfs démoniaques, les démons sont l’une des espèces les plus intéressantes de la tradition Witcher. Ils sont incroyablement grands et incroyablement puissants. Dans les jeux Witcher, ils sont décrits comme «des montagnes de muscles qui marchent coiffées de têtes cornues et pleines de dents».

Les fans du genre fantastique pourraient bien connaître les vampires, les loups-garous et de nombreux autres monstres auxquels Geralt n’a pas encore fait face. Les démons, cependant, sont quelque chose de complètement nouveau. Avoir des créatures aussi différentes que les démons présentés dans la série Netflix aidera à le distinguer des autres spectacles fantastiques contre lesquels il pourrait se heurter.

5 noyés

Les noyeurs sont peut-être l’une des espèces les plus effrayantes de l’histoire de Witcher. Se cachant juste sous la surface de divers plans d’eau, les noyés se cachent dans l’attente, espérant tirer les victimes vers le bas et les noyer comme leur homonyme le suggérerait.

Bien que seulement mentionné dans les romans, les noyeurs sont un type ennemi qui apparaît plusieurs fois dans le monde des jeux vidéo Witcher. Ils feraient de la bonne chair à canon pour que Geralt de Henry Cavil tue au début d’un épisode.

4 trolls

Créatures géantes et humanoïdes, les trolls sont une race d’ennemis très puissante qui utilise souvent leur intimidation contre les humains. Comme les interprétations classiques de ces créatures, les trolls de The Witcher se cachent souvent sous des ponts et exigent un péage à ceux qui passent au-dessus de leurs têtes.

Certains trolls mangeaient des humains, donc des sorciers étaient souvent envoyés pour les tuer. Plus tard, cependant, les trolls ont appris à vivre aux côtés des humains et ont renoncé à les manger, au lieu d’accepter des péages comme paiement pour leur entretien des ponts sous lesquels ils vivent. Voir cette dynamique dans le spectacle serait intéressant, surtout si Geralt était obligé d’en combattre un malgré leur nouvelle place dans la société.

3 succube

Tout comme Game of Thrones, The Witcher semble avoir sa juste part de personnes nues presque autant qu’il a des batailles fantastiques. Pour cette raison, un grand monstre pour Geralt à combattre dans le spectacle à l’avenir serait sans aucun doute le séduisant Succubus.

Ces démons attrayants ne sont pas très violents mais attirent l’énergie de leurs victimes afin de maintenir leur force de vie. Après avoir vu Geralt combattre plusieurs monstres physiquement imposants, ce serait un bon changement de rythme de le voir affronter l’une de ces créatures.

2 Dragon

Bien que la première saison nous donne un aperçu d’un beau dragon doré, nous n’avons pas encore vu Geralt en combattre un. Au lieu de cela, Geralt a aidé le dragon à protéger certains œufs de dragon. Bien que cet épisode soit sans aucun doute l’un des points forts de la série, il serait agréable de voir d’autres dragons à l’avenir.

Plus précisément, ce serait bien de voir Geralt devoir réellement vaincre un dragon au combat. Une telle bataille deviendrait sans aucun doute un moment fort de l’action de la série et donnerait aux fans de quoi parler pendant des années à venir.

1 Wild Hunt

En tant que principaux antagonistes de The Witcher 3: Wild Hunt, la Wild Hunt est sans aucun doute l’ennemi le plus attendu de Geralt dans les prochaines saisons de l’émission. Bien qu’ils ne soient pas susceptibles d’apparaître de sitôt, les fans attendront sans aucun doute avec impatience leur arrivée dans les saisons ultérieures.

Même avec leur introduction à l’émission probablement à plusieurs saisons, nous en avons déjà une mention dans l’émission. Pendant la fête des fiançailles dans l’épisode quatre, Calanthe mentionne la chasse sauvage. Cela prouve que les personnages mortels sont déjà dans l’esprit des showrunners, tout comme ils le sont dans le nôtre.

