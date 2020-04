Netflix signe un accord avec l’éditeur de bandes dessinées BOOM! Studios pour de nouveaux spectacles

Netflix a trouvé un nouvel éditeur de bandes dessinées pour se lancer en affaires, signant un accord de premier regard avec BOOM! Studios. La société a annoncé lundi qu’elle avait conclu un accord avec l’éditeur pour développer de nouvelles émissions de télévision en direct et animées.

Les fans de bandes dessinées connaissent BOOM! Studios en tant qu’éditeur derrière des franchises de bandes dessinées populaires comme Lumberjanes, Something is Killing the Children, Red Mother et Once & Future. Ils ont également plusieurs propriétés sous licence, y compris une série de romans graphiques 2019 liée à The Dark Crystal: Age of Resistance de Netflix, et ont déjà publié une série de bandes dessinées de la WWE qui a duré jusqu’en février 2019.

“BOOM! les personnages sont intrinsèquement spéciaux, ils sont colorés, divers et variés et leurs histoires ont le pouvoir de déclencher quelque chose en chacun de nous », a déclaré Brian Wright, vice-président, Série originale chez Netflix. “Nous avons hâte de porter ces histoires de la page à l’écran pour les fans de tous les coins du monde.”

“Nous produisons plus de 20 nouvelles séries originales par an et sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi prolifique que nous”, a déclaré le PDG et fondateur de la société, Ross Richie. «Le modèle de partenariat unique de BOOM! Pour contrôler les droits multimédias sur notre bibliothèque profite aux créateurs en les positionnant pour être emballés avec des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs haut de gamme. Nous sommes ravis de poursuivre notre palmarès de traduction de notre bibliothèque primée la plus vendue avec les meilleurs talents TV du secteur, mais maintenant avec le leader incontesté de la nouvelle ère du streaming. ”