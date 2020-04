Netflix sortira le 22 mai Issa Rae, la comédie romantique de Kumail Nanjiani «Les tourtereaux» – Blackfilm

Netflix a annoncé une date de sortie le 22 mai pour le Kumail Nanjiani (The Big Sick) et Issa Rae (Insécurité) comédie romantique Les tourtereaux.

La chaîne de streaming a conclu un accord avec Paramount, ainsi qu’avec la société de production Media Rights Capital, en mars, lors de sa première diffusion au South by Southwest Film Festival d’Austin, au Texas, avant l’annulation de l’événement. Il devait également sortir en salles le 3 avril avant d’être tiré par Paramount aux côtés de Un endroit calme Partie II et Blue Story en raison de problèmes mondiaux de coronavirus.

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment déterminant dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un mystère de meurtre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à la suivante, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit.

Le drame du crime de comédie met également en vedette le candidat aux Emmy Paul Sparks (Château de cartes), Anna Camp (Trilogie Pitch Perfect), et Kyle Bornheimer (Histoire de mariage).

Le film est réalisé par Michael Showalter (The Big Sick) et écrit par Aaron Abrams (The Go-Getters) et Brendan Gall (Blindspot, The Go-Getters) d’après une histoire de Martin Gero. Tom Lassally, Oly Obst, Todd Shulman, Jordana Mollick et Gero produiront, Nanjiani, Rae et Showalter étant tous producteurs exécutifs.

