Netflix The Witcher Map Chronologie | .

Netflix publie un officiel Le sorceleur carte avec une chronologie détaillée des événements de l’émission. L’émission Witcher TV est basée sur les romans et les nouvelles du même nom d’Andrzej Sapkowski qui suivent les voyages et les péripéties de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres brutal. Les histoires de Sapkowski ont également été adaptées dans les jeux vidéo très populaires The Witcher, réalisés par le développeur polonais CD Projekt Red.

Bien que la première saison de The Witcher ait reçu des critiques mitigées à sa sortie, elle est rapidement devenue l’une des émissions les plus demandées à la télévision. Netflix était clairement au sommet de la série depuis le début, comme en témoigne le fait qu’ils ont commandé la saison deux avant même la diffusion de la saison un. Mais malgré l’optimisme de Netflix, de nombreux critiques ont suggéré que l’intrigue était difficile à suivre et que le paramètre était trop vaste. À leur tour, les fans de l’émission ont rapidement créé leurs propres guides pédagogiques sur le monde de The Witcher, afin d’expliquer les subtilités du monde à ceux qui se sentaient perdus dans la traduction.

Netflix a publié une carte officielle du continent sans nom de The Witcher en réponse aux critiques qui disent que l’émission était trop difficile à suivre. La carte est équipée d’un calendrier expliquant tout, de la “conjonction des sphères” à la fin de la première saison où Geralt rencontre Ciri. Au total, la chronologie s’étend sur 1264 ans, mais il convient de mentionner que les événements de la première saison se déroulent en seulement 30 ans.

En faisant défiler la fin de la chronologie, les lecteurs recevront un message secret dans “Elder Speech” que les savants de The Witcher ont traduit par “Quand quelque chose se termine, quelque chose commence.” Cette citation semble faire référence au thème omniprésent de l’acceptation du destin que Geralt a lutté tout au long de la première saison. La carte est également entièrement interactive avec des effets météorologiques et des graphiques accompagnant les moments clés de la chronologie du monde.

En aucun cas, Netflix n’a dû publier une carte et une chronologie pour The Witcher, ni le faire avec une telle attention aux détails, mais hélas, ils l’ont fait et le résultat final est extrêmement impressionnant. Il est difficile de ne pas penser que Netflix prévoit de faire de The Witcher sa prochaine émission phare, car il n’est pas fréquent qu’un réseau obtienne les droits d’une propriété intellectuelle très populaire et une star d’Henry Cavill qui aime vraiment jouer le rôle principal. Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps non plus pour la deuxième saison de Le sorceleur, comme Cavill dit que la pré-production commence très bientôt.

