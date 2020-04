Netflix va sortir Barack et le nouveau documentaire de Michelle Obama sur la tournée de livres «Devenir» de Michelle – Blackfilm

Barack et Michelle Obama, via leur bannière Higher Ground Productions, s’associent à nouveau avec Netflix pour un nouveau documentaire sur la récente tournée de livres de Michelle pour lancer ses mémoires. Ils étaient producteurs exécutifs de “American Factory” de Netflix, qui a remporté l’Oscar du meilleur documentaire.

«Devenir» est un regard intime sur la vie de l’ancienne Première Dame Michelle Obama pendant un moment de profond changement, non seulement pour elle personnellement, mais aussi pour le pays qu’elle et son mari ont servi pendant huit années marquantes à la Maison Blanche. Le film offre un regard rare et de près sur sa vie, emmenant les téléspectateurs dans les coulisses alors qu’elle se lance dans une tournée de 34 villes qui met en évidence le pouvoir de la communauté pour combler nos divisions et l’esprit de connexion qui vient lorsque nous ouvrons ouvertement et honnêtement partager nos histoires.

Documentaire Nadia Hallgren, dont le générique inclut le doc présélectionné aux Oscars «Après Maria» réalisé le film, avec Katy Chevigny, Marilyn Ness et Lauren Cioffi à bord en tant que producteurs.

Les coprésidents de Higher Ground, Priya Swaminathan et Tonia Davis, sont les producteurs exécutifs du projet, tandis que Maureen A. Ryan est à bord en tant que co-EP.

“Becoming” est le dernier ajout à l’ardoise Higher Grounds, qui comprend également un biopic Frederick Douglass et “Bloom”, une série dramatique à l’étage / en bas qui se déroule dans le monde de la mode à New York après la Seconde Guerre mondiale.

Voici la note complète de Michelle Obama sur «Devenir» ci-dessous:

Je suis ravi de vous faire savoir que le 6 mai, Netflix sortira BECOMING, un film documentaire réalisé par Nadia Hallgren qui examine ma vie et les expériences que j’ai vécues lors de ma tournée après la sortie de mes mémoires.

Ces mois que j’ai passés à voyager – rencontrer et rencontrer des gens dans des villes du monde entier – ont fait naître l’idée que ce que nous partageons en commun est profond et réel et ne peut pas être gâché. En petits et grands groupes, jeunes et vieux, uniques et unis, nous nous sommes réunis et avons partagé des histoires, remplissant ces espaces de nos joies, de nos soucis et de nos rêves. Nous avons traité le passé et imaginé un avenir meilleur. En parlant de l’idée de «devenir», beaucoup d’entre nous ont osé exprimer nos espoirs à voix haute.

Plus que jamais, je chéris les souvenirs et ce sens de la connexion, alors que nous luttons ensemble pour faire face à cette pandémie, que nous prenons soin de nos proches, que nous prenons soin de nos communautés et essayons de suivre le travail et l’école tout en faisant face à d’énormes quantités de perte, de confusion et d’incertitude.

Il est difficile ces jours-ci de se sentir ancré ou plein d’espoir, mais j’espère que comme moi, vous trouverez de la joie et un peu de répit dans ce que Nadia a fait. Parce qu’elle est un talent rare, quelqu’un dont l’intelligence et la compassion pour les autres transparaissent dans chaque image qu’elle photographie. Plus important encore, elle comprend le sens de la communauté, le pouvoir de la communauté, et son travail est magiquement capable de le représenter.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis un câlin. Toute ma vie, je l’ai vu comme le geste le plus naturel et le plus égalisant qu’un être humain puisse faire envers un autre – la façon la plus simple de dire: «Je suis là pour vous». Et c’est l’une des parties les plus difficiles de notre nouvelle réalité: les choses qui semblaient autrefois simples – aller voir un ami, s’asseoir avec quelqu’un qui souffre, embrasser quelqu’un de nouveau – ne sont plus du tout simples.

Mais je suis là pour toi. Et je sais que vous êtes ici l’un pour l’autre. Même si nous ne pouvons plus rassembler ou nourrir l’énergie des groupes en toute sécurité, même si beaucoup d’entre nous vivent dans le chagrin, la solitude et la peur, nous devons rester ouverts et capables de nous mettre à la place des autres. L’empathie est notre bouée de sauvetage ici. C’est ce qui nous amènera de l’autre côté. Utilisons-le pour rediriger notre attention vers ce qui compte le plus, reconsidérer nos priorités et trouver des moyens de mieux refaire le monde à l’image de nos espoirs.

Même dans les moments difficiles, peut-être surtout dans les moments difficiles, nos histoires contribuent à cimenter nos valeurs et à renforcer nos liens. Les partager nous montre la voie à suivre. Je t’aime et tu me manques.