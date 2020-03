New Wonder Woman 1984 Stills présente Diana en action, Steve Trevor, Plus

Warner Bros.a sorti quelques nouvelles images de Wonder Woman 1984 et nous donne de nouveaux regards sur Diana, Steve Trevor et plus encore. Vous pouvez consulter les photos ci-dessous, qui incluent quelques versions officielles d’images qui avaient été précédemment prévisualisées. Nous obtenons quelques bons plans de Diana (Gal Gadot) prêts pour un combat ainsi que quelques photos avec elle et Steve (Chris Pine), en quelque sorte ressuscités après sa mort dans la Première Guerre mondiale, comme détaillé dans Wonder Woman. Il y a aussi une photo de Kristen Wiig et Pedro Pascal en tant que Babara Ann Minerva (alias le guépard) et Max Lord.

Le film voit également le retour de Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta. Patty Jenkins réalise le film des années 80, qui devrait sortir le 5 juin (en attente de mouvements liés au coronavirus).

New Wonder Woman 1984 Stills