New Wonder Woman 1984 voit toujours Diana sortir les méchants

Une nouvelle photo est en ligne de la prochaine Wonder Woman 1984, avec Diana manipulant des méchants sans transpirer. Total Film a l’image, que vous pouvez voir ci-dessous et semble présenter l’Amazonien de Gal Gadot dans le centre commercial fortement présenté dans la bande-annonce alors qu’elle traite de quelques menaces potentielles.

Le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig et s’ouvre le 5 juin. Il voit Diana (Gadot) aller tête à tête avec Maxwell Lord (Pascal) et le Cheetah (Wiig), tout en retrouvant son amour passé Steve Trevor (Pine).