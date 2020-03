New York et Los Angeles ferment tous les cinémas pour ralentir la propagation du coronavirus

Salles de cinéma à La ville de New York et Los Angeles sont en train de fermer, car les précautions contre les coronavirus entrent en vigueur dans deux des plus grandes villes d’Amérique. La propagation du coronavirus hautement contagieux et mortel, également connu sous le nom de COVID-19, continue de paralyser les économies et d’arrêter des pays entiers. Le coronavirus s’est propagé à tous les États des États-Unis et, alors que le nombre de personnes infectées menace d’augmenter, les gouvernements locaux et d’État se bousculent pour réagir.

L’industrie du divertissement a fait sa part pour aider à ralentir la propagation du virus en annulant les événements, les productions et les premières. La peur de la maladie a déjà fait des ravages sur les chiffres du box-office, et l’avenir ne semble pas beaucoup mieux car James Bond, Fast 9, Mulan et d’autres ont retardé leur sortie. Selon les estimations, l’industrie dans son ensemble devrait perdre 17 milliards de dollars au cours des deux prochains mois et demi. Considérant que Marvel Studios perd 300k $ par jour après l’arrêt de la production sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux, cette estimation plus large ne semble pas loin de la réalité.

Les avertissements visant à éviter les foules et à rester à l’intérieur sont tombés dans l’oreille d’un sourd, ce qui a incité le maire de New York, Bill de Blasio, et le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, à prendre de nouvelles mesures. Les deux maires ont annoncé des fermetures radicales de leurs villes dans des publications sur les réseaux sociaux le 15 mars. De Blasio a envoyé un avis du compte NYCMayor sur Twitter, déclarant: “Nos vies changent toutes d’une manière qui était inimaginable il y a à peine une semaine. Nous prenons une une série d’actions que nous n’aurions jamais prises autrement dans le but de sauver la vie de nos proches et de nos voisins. Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape radicale. ” Dans la série de tweets qui a suivi, le maire de Blasio a expliqué que le virus se propage rapidement à travers “des interactions étroites que les New-Yorkais ont dans les restaurants, les bars et les endroits où nous sommes assis les uns à côté des autres” et a noté qu’en conséquence “les discothèques, les cinémas, les petites les maisons de théâtre et les salles de concert doivent toutes fermer. ” L’ordonnance entrera en vigueur le mardi 17 mars à 9 h 00.

Sur la côte gauche, Matt Pearce (via Twitter), un journaliste du Los Angeles Times, a partagé une publication sur Facebook du maire de Los Angeles Eric Garcetti, déclarant qu’à partir de minuit le 15 mars, tous les bars, discothèques et restaurants (sauf à emporter / livraison) , les lieux de divertissement et autres établissements fermeraient temporairement jusqu’au 31 mars 2020. Le maire Garcetti a répondu aux questions de suivi lors d’une conférence de presse Facebook Live et a précisé que les fermetures temporaires incluaient tous les cinémas. Les autres établissements inclus dans les fermetures de Los Angeles sont les gymnases, les pistes de bowling et les arcades. Les épiceries, les banques alimentaires et les pharmacies resteront ouvertes. Garcetti a également encouragé les citoyens à ne pas horde de nourriture ou de fournitures, précisant qu’il ne fermait pas toute la ville. Il a également exhorté les gens à continuer “l’éloignement social”, une pratique qui évite les contacts étroits avec les autres pour ralentir la propagation du coronavirus, pour le bien de leurs amis et de leurs familles.

Alors que les réalités de vivre une pandémie mondiale continuent de s’infiltrer, il est important de se rappeler que plus tôt nous ralentissons le taux d’infection, plus vite la vie peut redevenir normale. Espérons que davantage de fonctionnaires de l’État et locaux suivent l’exemple de Garcetti et de Blasio en fermant leurs villes pour encourager les citoyens à rester à l’intérieur et à minimiser les interactions.

