New York Knicks & # 039; Marcus Morris critiqué pour avoir utilisé des commentaires sexistes

Marcus Morris des New York Knicks a été critiqué pour avoir fait des commentaires sexistes sur le joueur de Memphis Grizzlies Jae Crowder. Les commentaires se sont produits lors d’une interview avec Morris, où il a comparé négativement les compétences de Crowder à celles d’une femme.

Morris, 30 ans, est devenu un joueur professionnel de la NBA en 2011 lorsqu’il a été repêché par les Houston Rockets. Il a ensuite déménagé des Phoenix Suns aux Detroit Pistons aux Boston Celtics jusqu’à finalement rejoindre les New York Knicks l’année dernière. Jusqu’à présent, il a joué une saison complète pour l’équipe. Cependant, malgré ses compétences sur le terrain, Morris a été appelé après avoir fait des commentaires douteux sur un autre joueur, choisissant d’utiliser des remarques sexistes comme forme de critique. Maintenant, il fait face à des contrecoups – non seulement des fans, mais d’Internet dans son ensemble.

Connexes: échapper aux remarques sexistes de Tarkov Dev sur les femmes en guerre a des fans qui parlent

Lors d’une interview par SportsCenter, Morris a commenté le fait qu’il pensait que Jae Crowder s’était comporté de manière non professionnelle lors d’un match entre les Knicks et les Grizzlies. Il a critiqué Crowder pour avoir frotté “le fait qu’ils gagnent”. Il a ensuite ajouté que «le jeu est doux» de Crowder avant d’appeler son comportement «très féminin». En réponse, un utilisateur de Twitter a évoqué le fait que, bien que l’objectif principal de la NBA pour le moment soit la mort récente de Kobe Bryant, ainsi que la fierté qu’il était d’être une «fille papa», Morris reconnaît les femmes dans une lumière négative. Découvrez le tweet et l’interview ci-dessous:

Après le contrecoup, Morris a tweeté des excuses, disant qu’il avait “le plus grand respect pour les femmes” et que sa réponse s’était produite dans “la chaleur du moment”. Il a ensuite suivi ses excuses avec un autre tweet qui a mentionné le fait que sa mère l’avait contacté après le contrecoup, disant à son fils qu’elle l’aimait et qu’elle “avait élevé un grand homme”. Pourtant, plusieurs commentaires répondant à son tweet initial ont expliqué pourquoi dire quelque chose d’aussi désobligeant dans “la chaleur du moment” n’est pas une excuse suffisante.

La politique générale de tolérance zéro entourant les propos sexistes a doublé à la suite de mouvements comme Time’s Up et #MeToo. Cela a contribué à faire prendre conscience de la nature systémique du paysage de l’inégalité entre les sexes dans son ensemble, mais ce n’est guère une panacée. Morris aurait peut-être pris la responsabilité de ses actes en publiant des excuses publiques, mais ce sont des moments comme celui-ci qui prouvent qu’il y a tellement plus de travail à faire et que la sensibilisation à élever avant que le point de vue collectif entourant le genre dans son ensemble n’évolue enfin et que les critiques occasionnelles ne ‘incorporer quelque chose d’aussi offensant que des remarques sexistes.

Plus: Même SPIDER-MAN était sexiste dans Marvel Comics

Source: ESPN, Marcus Morris