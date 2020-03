Nia Long, Anthony Mackie et Samuel L. Jackson parlent du banquier – Blackfilm

Cette semaine, Apple Plus sortira l’un de ses tout premiers films originaux, «Le banquier» dans certaines salles le 6 mars et sera disponible pour regarder sur Apple TV + dans plus de 100 pays et régions du monde le 20 mars.

Dirigé par George Nolfi, les stars de cinémaSamuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nicholas Hoult et Nia Long.

Un drame factuel écrit par Nolfi et Niceole Levy, l’histoire suit deux entrepreneurs afro-américains, Bernard Garrett (Mackie) et Joe Morris (Jackson), qui ont passé les années 1960 à essayer de contourner les limitations raciales en recrutant un homme blanc de la classe ouvrière nommé Matt Steiner (Hoult) et en le formant à se faire passer pour le chef de leur entreprise. En même temps, ils se faisaient passer pour un concierge et un chauffeur.

L’épouse de Bernard, Eunice (Nia Long), joue un rôle clé dans la création de l’entreprise, le couple devenant deux des propriétaires immobiliers les plus riches et les plus prospères du pays avec Steiner comme chef de file. Leur succès entraîne bientôt un risque d’exposition imprévu qui menace tout.

Le film a été présenté en première au National Civil Rights Museum de Memphis, Tennessee, où le correspondant de Blackfilm.com Sidnee Michelle parlé avec les acteurs.

La

La

La