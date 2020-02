Nia Long au producteur exécutif et vedette du drame “Dreams of the Moon” du réalisateur Alfons Adetuyi – Blackfilm

La date limite indique que Nia Long va jouer Rêves de la lune, un film inspiré d’une histoire vraie de Inner City Films. Long servira également de producteur exécutif sur le projet, qui est dirigé par Alfons Adetuyi (Love Jacked). En plus, Eden Duncan-Smith, du film produit par Netflix et Spike Lee Rendez-vous hier, sera également en vedette.

Situé en 1971 dans le contexte de la mission secrète d’entraînement Apollo 16 de la NASA, l’indie raconte l’histoire d’une adolescente afro-américaine qui rêve de devenir astronaute dans sa petite ville minière.

Denis Foon a écrit le scénario. Inner City Films et Spier Films produisent la photo, qui devrait commencer à tourner en avril en Afrique du Sud. Cela marquera la deuxième collaboration entre les deux sociétés, qui faisaient auparavant équipe sur la comédie romantique Love Jacked, avec Amber Stevens West, Shamier Anderson, Mike Epps, et David Keith. Il est actuellement disponible pour diffuser sur Netflix.

Adetuyi et Michael Auret sont les producteurs tout en Cora Tonno, Gary Shapiro, et Lisa di Michele sont producteurs exécutifs aux côtés de Long.

Long sera bientôt vu sur grand écran dans le très attendu film Apple TV + The Banker. Elle vient de terminer la production de Fatal Affair pour Netflix, dans lequel elle sert à la fois de star et de productrice du film.