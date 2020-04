Nic Pizzolatto, créateur de True Detective, veut réaliser sa propre adaptation Batman

Nic Pizzolatto, créateur de la série HBO True Detective, a révélé son intérêt pour l’opportunité de faire sa propre adaptation de l’emblématique super-héros DC Comics Batman.

Il a donc partagé sur son compte Instagram les raisons pour lesquelles il aimerait avoir l’opportunité de sa propre adaptation de Batman et comment il le ferait différemment.

Pizzolatto a révélé que Batman est le seul personnage qu’il n’a pas créé à l’origine avec lequel il souhaite travailler, ainsi que le seul élément de la culture pop pour lequel il a une affinité.

Le créateur a sa propre opinion sur la politique de non-meurtre du chevalier noir. Pizzolatto considère que la politique doit être maintenue et ne pas être rompue, mais il mentionne que beaucoup de gens considèrent que cette politique découle d’une comparaison avec les méchants qui assassinent, qu’il classe comme immatures.

Par conséquent, la description commune que Batman est un homme endommagé qui lutte pour faire face à la mort de ses parents semble inadéquate, et voit plutôt l’histoire de Batman comme une histoire de transformation et d’affrontement de la mort, transformer la tragédie mortelle en un totem de quelqu’un qui a réussi à surmonter toutes sortes de méditation et d’art martial. Autrement dit, il considère que Batman a des motivations avec des approches spirituelles et humanitaires.

Cela souligne également que le statut de millionnaire de Bruce Wayne ne devrait pas être pertinent, car sa richesse n’est qu’un moyen de représenter son dévouement à être un héros, car s’il était riche, il aurait pu faire autre chose dans sa vie.

Pour l’instant, Nic Pizzolatto devra attendre, car la version Batman de Matt Reeves est à nos portes. Mettant en vedette Robert Pattinson et mettant en vedette Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell, The Batman devrait être présenté en première le 25 juin 2021.