Nick et Vanessa Lachey refusent d’envoyer un cadeau à Jessica Simpson

Jessica Simpson a remercié l’ex-mari Nick Lachey et sa femme Vanessa Lachey de lui avoir envoyé un cadeau après la naissance d’un enfant. Cependant, dans une interview maladroite, le couple nie avoir jamais envoyé un à elle. Pendant que Simpson fait sa tournée de presse pour ses nouveaux mémoires, son ex-mari, Nick et sa femme Vanessa font leur propre arrêt de presse pour l’émission de télé-réalité qu’ils organisent, L’amour est aveugle.

Simpson a rencontré son futur mari lorsque Lachey a travaillé sur l’un des clips de Jessica en 1999 après avoir été présenté lors d’une fête de Noël en 1998. Pour les fans, la confrontation des deux était “Irresistible” et les a mis sous les projecteurs. À l’été 2003, MTV a diffusé Newlyweds: Nick and Jessica, qui mettait en vedette Nick Lachey et son épouse Simpson à des critiques élogieuses. Le couple s’est marié en 2002 et en 2005, ils ont annoncé leur divorce. Après la publication du livre révélateur de Simpson, Open Book, Lachey a récemment fait les manchettes pour son précédent mariage.

Lors de l’émission Today Show, le couple a parlé avec Hoda Kotb et Jenna Busch Hager, mais les choses ont mal tourné lorsque Simpson a été amené à une conversation. Kotb a mentionné au couple qu’elle venait de terminer son entretien avec la chanteuse «Without You» et que Simpson avait dit à Kotb qu’elle était vraiment en bons termes avec le couple. La chanteuse a même noté un beau cadeau pour bébé qui lui a été envoyé par Nick et Vanessa. Kotb a déclaré que Simpson avait mentionné le geste une ou deux fois. Nick commença à parler mais avant que les mots ne quittent sa bouche, Vanessa l’interrompit avec un regard confus, disant qu’elle voulait revenir sur le problème des cadeaux au lieu de le laisser glisser.

Vanessa s’est excusée mais a continué à dire “ce n’est pas nous” qui lui avons envoyé un cadeau. Elle a fait une blague aux caméras en disant merci à quiconque a envoyé un cadeau en leur nom. Tout le studio avait l’air confus et une sensation inconfortable flottait dans l’air. Kotb, à son crédit, a essayé de raconter l’histoire en disant que le couple devait lui avoir donné un cadeau à un moment important de sa vie car elle pensait que c’était doux. Vanessa a doublé et a même dit à l’animatrice du matin qu’elle n’avait pas l’adresse de Simpson.

Les fans ont été laissés aussi confus que Kotb lors de l’interview et espèrent que Simpson s’est juste souvenu de la personne qui a livré le cadeau spécial. Bien qu’il semble y avoir un malentendu entre le couple et le chanteur, les fans sont ravis d’obtenir tous les détails dans le nouveau livre de Simpson et de voir les Lacheys sur L’amour est aveugle.

