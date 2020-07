Nick Fury a créé le pire costume X-Men

Certains costumes de super-héros sont cool et inoubliables. Mais il y a aussi la tenue étrange que SHIELD et Nick Fury ont donné à un X-Men.

Jean gris c’est l’un des cinq X Men Originale, elle a toujours été considérée comme une créatrice de mode. C’est elle qui a conçu les uniformes individuels de la première équipe, y compris sa propre mini-jupe. Marvel girl. Au fil des ans, Jean a semblé assez emblématique et sans aucun doute l’une des plus inoubliables est sa tenue Phoenix.

Mais la pire chose que Jean ait jamais portée est un costume que SHIELD a créé à la hâte dans X-Men # 35 à partir de 1994. Les esprits de cyclope et Jean gris ils avaient été transportés dans un avenir lointain, où ils avaient été placés dans de nouveaux corps et élevé leur fils, Câble. Actuellement, une équipe de frappe du SHIELD a été convoquée en mission pour enquêter sur toute cette affaire. Ils ont découvert les corps comateux de Cyclope et Jean Gray à proximité, et au soulagement de Nick Fury, les deux mutants se sont réveillés à temps pour l’aider, et il leur a décerné les costumes les plus étranges de l’histoire des X-Men.

SHIELD testait alors de nouveaux uniformes standard.

Nick Fury a donc adapté les combinaisons pour les X-Men. Les cyclopes ressemblaient beaucoup aux autres agents mâles. Mais celle de Jean était absolument surréaliste, conçue pour rendre une femme aussi sexy que possible. Le plus surprenant était l’étrange degré d’asymétrie, qui donnait l’impression que Fury avait pris une botte d’un uniforme et une autre.

Actuellement, les X-Men vivent sur l’île de Krakoa et changent fréquemment de look. Jean Gray, assez intéressant, est revenu à sa mini-jupe classique Marvel Girl, une décision que la plupart des lecteurs ont trouvée assez macho. C’est probablement le reflet de sa mort et de sa renaissance sur la Lune dans la saga classique Dark Phoenix, la dernière fois que Jean portait cette tenue particulière.

Mais une chose est sûre, même si les X-Men examinent les options de mode d’antan, il n’y a aucun moyen que Jean Gray porte à nouveau cette tenue SHIELD. Lorsque Scott et Jean ont fini d’aider SHIELD, ils sont retournés avec les X-Men, et Jean a rapidement abandonné cet aspect. Il ne l’a jamais porté depuis.