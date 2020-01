Nickelodeon: Poudlard Maisons De Personnages iCarly | ScreenRant

Il y a plus d’une décennie, Dan Schneider a ajouté à son empire Nickelodeon avec la série iCarly. Avant que les chaînes Youtube et les influenceurs Instagram ne deviennent répandus, il y avait une émission Web fictive dans l’émission. Carly et Sam étaient les jeunes femmes devant la caméra, apportant de la comédie, des farces et des danses aléatoires aux enfants de leur âge. Freddie a dirigé la caméra et a couvert tous les aspects de la technologie.

Le trio a passé beaucoup de temps à faire référence à la culture pop, mais Harry Potter n’était pas vraiment sur leur radar, donc le groupe n’a jamais discuté de leurs maisons à Poudlard. S’ils l’avaient fait, ils auraient réalisé exactement où eux et leurs amis se seraient retrouvés.

10 Spencer: Serdaigle

Les Serdaigle sont souvent considérés comme des adeptes de règles studieux. Pour chaque Marietta Edgecombe, cependant, il y a un Luna Lovegood. Spencer Shay est définitivement plus de ce dernier.

Spencer embrasse sa créativité au lieu d’universitaires, ce qui l’a incité à suivre une carrière d’artiste. Il crée principalement des sculptures, mais tout au long de la série, il n’a pas peur de suivre un chemin créatif, en suivant ce qui l’intéresse. Il encourage également cette créativité chez les autres, encourageant sa sœur et ses amis à poursuivre leurs propres intérêts créatifs, même s’ils diffèrent des siens.

9 Gibby: Gryffondor

iCarly est une série qui enseigne aux enfants à se sentir bien dans leur peau – peu importe à quel point les autres peuvent trouver cette peau étrange. Gibby illustre cela en passant d’un soulagement récurrent à un membre à part entière du groupe d’amis qui ne s’excuse pas pour qui il est.

Gibby fait ce qu’il veut, quelles que soient les conséquences, et il défend ceux qu’il aime. C’est certainement un Gryffondor.

8 Mme Benson: Poufsouffle

Si un fan de télévision veut un exemple parfait d’un parent autoritaire, il n’a pas besoin de chercher plus loin que Mme Benson. Elle est fanatique dans son approche pour garder Freddie en sécurité, jusqu’à ce qu’un tracker soit placé dans sa dent sans qu’il le sache. Son comportement étrange et sa réticence à permettre à Freddie de vivre des expériences adolescentes typiques viennent d’un lieu d’amour (surprotecteur).

Ses méthodes sont peut-être extrêmes, mais les efforts qu’elle fait pour prouver qu’il n’y a rien qu’elle ne ferait pas pour son fils. Ils démontrent également à quel point elle travaille pour devenir maman. C’est une Poufsouffle.

7 Nevel: Serpentard

Il pourrait être un peu évident d’étiqueter l’un des rares antagonistes récurrents dans iCarly en tant que Serpentard, mais Nevel a certainement gagné sa place dans cette maison de Poudlard.

Il n’y a peut-être personne dans la série plus ambitieux que Nevel. Alors que Carly et ses amis pensent que c’est cool quand quelqu’un reconnaît leur émission Web, Nevel veut être le meilleur – et ne se soucie pas de ce qu’il doit faire pour être le meilleur. Chacune des apparitions de Nevel dans la série est accompagnée d’un schéma et d’un désir d’être numéro un.

6 Principal Franklin: Serdaigle

Parmi les éducateurs que les fans rencontrent dans le monde iCarly, le principal Franklin est le meilleur du groupe. Contrairement à la plupart des enseignants, il comprend ses élèves et leur donne la possibilité de faire des erreurs et d’exprimer leurs opinions.

Il a également une approche logique de la résolution de problèmes et une appréciation de la créativité. C’est pourquoi, malgré ses quelques brèves apparitions dans la série, le chapeau de tri est à l’aise de le placer à Serdaigle.

5 Mme Briggs: Serpentard

Mme Briggs est un excellent exemple de ce à quoi ressemblent habituellement les enseignants dans le monde d’iCarly. Strictes et cruelles, il est plus important pour elle que ses élèves la craignent que comme elle.

Mme Briggs est connue pour son amour pour la cornemuse et son obsession pour Randy Jackson, mais elle n’a pas non plus d’excellents antécédents en classe. Elle préfère intimider et renverser ses élèves sur son chemin vers une position plus puissante. Son ambition et son mépris pour les autres l’ont triée à Serpentard.

4 Mélanie: Serdaigle

Les fans d’iCarly reconnaîtront Melanie, même si elle n’a que quelques apparitions dans la série. C’est parce qu’elle est jouée par la même actrice qui joue le rôle de Sam Puckett. Melanie est la sœur jumelle de Sam qui fréquente le pensionnat pendant la durée de la série.

Souvent décrite comme «douce» et «bonne», Mélanie pourrait être classée dans Poufsouffle si nous nous contentons de la perception que Sam a d’elle. Mélanie, cependant, appartient à Serdaigle. Elle entre dans son internat prestigieux en raison de son dossier scolaire, et elle est assez intelligente pour choisir ses batailles avec sa mère et sa sœur volatiles. Mélanie est quelqu’un qui utilise sa tête en premier et son cœur en second.

3 Sam: Gryffondor

Avec son penchant pour les farces et ses tentatives pour repousser les gens, il pourrait sembler que Sam serait le mieux adapté pour Serpentard. Son esprit créatif pourrait même justifier Serdaigle, comme sa sœur. La vérité, cependant, est que Sam appartient à Gryffondor.

Sam, bien que la série soit une comédie pour enfants, vit de nombreux événements traumatisants dans sa jeune vie. En conséquence, elle passe tout son temps à suivre son émotion principale: la colère. Elle commence comme une brute, mais devient quelqu’un qui défend plutôt ceux qui sont ciblés. Sam veut faire la bonne chose, mais elle est également prête à faire les mauvaises choses pour les bonnes raisons. Ses explosions et son besoin instinctif de se précipiter dans un combat sont également les caractéristiques d’un Gryffondor.

2 Freddie: Serdaigle

Freddie est probablement le personnage le plus facile de la série à placer. Oui, il a du courage et de la fidélité à la pelle, mais son intérêt pour la technologie le motive. Il convient parfaitement à Serdaigle.

Freddie est toujours intéressé par les dernières technologies et la manière dont il peut utiliser ses connaissances pour améliorer l’émission Web iCarly. C’est lui qui doit souvent faire fonctionner les plans compliqués de Carly et Sam. Il a une bonne tête sur les épaules et il agit souvent comme la voix de la raison dans la série.

1 Carly: Poufsouffle

Dans de nombreux cas, le protagoniste d’une série est un Gryffondor – ou du moins, la plupart des fans les verraient de cette façon. En raison de voir les événements de leur point de vue, les fans sont plus enclins à voir le personnage principal comme un héros. Carly a des moments de courage et de défense de ce qui est bien, mais dans son cœur, c’est une Poufsouffle.

Carly est une question de loyauté. Bien qu’elle ait quelques plans et cache quelques choses à ses amis, elle est toujours intéressée par ce qui est le mieux pour son cercle d’amis et sa famille. Carly veut que Sam et Freddie soient heureux, et elle veut que son frère réussisse, et elle travaille dur pour les aider tous les deux.

