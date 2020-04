Night Prowler les aventures amusantes du mutant à travers le multivers

Night Prowler, le plus charismatique des mutants vit seul sa propre aventure. Avec des pirates, des navires volants et des princesses!

De la main de l’un des créateurs de l’incarnation la plus populaire des X Men, Dave Cockrum, vient la série limitée de Kurt Wagner, Rondador Nocturno. Une aventure de fantaisie et d’humour qui se déroule dans différents mondes, de saut en saut, comme le fait cet artiste de cirque devenu super-héros et avec un goût pour le cinéma et la dague.

C’était dans les années 80 et les mutants étaient au sommet, Chris Claremont et Cockrum ont levé le titre et l’ont transformé en un travail de qualité et addictif, et l’arrivée de John Byrne a encore rehaussé l’ensemble. Une poignée de parias avait conquis le monde des super-héros américains. Et parmi ces nouveaux personnages, un se démarquait par son apparence inhumaine et sa bonne humeur: Kurt Wagner, Night Prowler.

Le personnage est né de l’imagination de Dave Cockrum et de son séjour à DC avec la Légion des super-héros, où il a préparé plusieurs modèles à utiliser à l’avenir, et qui ont été rejetés par d’autres, mais pas par son auteur, qui avait toujours ce démon souriant. parmi ses projets préférés. Et donc, quand Chris Claremont a présenté le nouveau Patrol X, Cockrum a réussi à faire entrer son garçon dans l’alignement et à devenir l’un des plus populaires. Artiste de cirque, élevé par des gitans, catholique et ressemblant à un démon, Kurt avait beaucoup de bulletins de vote pour devenir un personnage sombre et déprimant. Mais dans la tête de ses créateurs qui ne sont pas entrés dans les plans, il serait heureux, amusant, un personnage positif qui cherche toujours le bien dans toutes les situations. Ainsi notre garçon est devenu l’image de l’ami fidèle qui vous fait toujours sourire.

Mais si ses aventures avec Patrol X étaient bien connues, au niveau individuel, il n’en appréciait pas beaucoup. Et cela a changé lorsque Cockrum a conçu une intrigue basée sur l’une des histoires les plus mémorables de Patrol X et une courte aventure publiée dans Bizarre Adventures on Dimensional Travel. Ainsi est née la première série solo de Night Lurker.

L’intrigue est simple, Kurt se perd accidentellement dans une autre dimension, et il doit rentrer chez lui. SI c’était déjà une chose difficile sans savoir où il était, rejoindre un bateau pirate volant, kidnapper et sauver une princesse, combattre un sorcier maléfique et sauver un royaume, ils seront ajoutés à la liste des tâches, faisant un gâchis de une épopée. Mais pour notre ami sauteur, c’est l’occasion de réaliser de nombreux rêves, d’être un pirate, de sauver des princesses et de jouer dans une histoire fantastique épique, allez, qui souffrent plus que les difficultés est dans sa sauce et s’amuser comme un enfant.

Cockrum n’avait pas trop écrit et ça se voit un peu dans le rythme et les ellipses, parfois le premier se dégrade très vite dans des situations excitantes, et dans le second cas il les distribue un peu chaotique pour qu’ils coupent un peu l’histoire. Mais étant une aventure à apprécier de façon un peu intellectuelle, la vérité est qu’ils restent dans les détails que vous acceptez de continuer. Le dessin est pur Cockrum, avec ses formes courbes dans les dessins, avec ses nombreuses lignes cinétiques et son impact sur les scènes d’action, dynamique et intelligent dans ses compositions. Laissez un sourire sur votre bouche et ne cherchez plus.

Nous sommes confrontés à une série qui a surgi à la demande populaire de plus de Night Prowler, et est très ancrée dans son temps, les mutants ont subi tellement de changements qu’il est difficile pour un travail dans la franchise d’être intemporel. Dans le cas de Kurt Wagner, son passage à Excalibur, sa mort et sa résurrection ont été de grands tours, mais son caractère reste le même, celui de l’elfe vivant et positif qui ne laisse jamais ses amis derrière lui et qui a toujours le sourire face au danger. .

100% Marvel HC. Le rôdeur nocturne de Dave Cockrum

Auteur: Chris Claremont, Dave Cockrum, Mary Jo Duffy

Date de publication: 2020-02-20

Nombre de pages: 160

Description: Les aventures de Solo Lurker la nuit, racontées par son créateur DaveCockrum, en un seul volume. Tout commence par un voyage dans une autre dimension avec El Desvanecedor. Ensuite, le conte de fées mythique de Kitty et, enfin, la mini-série de Rondador.

JOTA (J.C.Royo)

